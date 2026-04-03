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Zee SalaamSalaam Crime Newsबकरी के झगड़े में कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 12 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा!

बकरी के झगड़े में कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 12 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा!

Rajasthan Crime News: राजस्थान के कोटा कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सुनाई है, और सभी को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला किया है. यह मामला बकरी को लेकर एक मामूली से विवाद से शुरू हुआ था. कोर्ट के फैसले का मृतक के परिवार ने स्वागत किया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:47 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Rajasthan News: इस्लाम में "गुस्सा" हराम है. इसी तरह से हिंदू, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्मों में गुस्से को पाप, दिमागी बीमारी या रुहानियत के पतन जैसी खास वजहों में शुमार किया जाता है. इसे काम, लोभ और मोह जैसे दोषों का हिस्सा माना जाता है, जो इंसान के सोचने समझने की ताकत और सलाहियत को तबाह कर देती है, और उसे पाप यानी गुनाहों की ओर ले जाती है. कभी-कभी इंसान का एक पल का गुस्सा उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है, जहां से उसके गलती की भरपाई नहीं की जा सकती है.

यह कहावत राजस्थान के कोटा में हुई हत्या की एक वारदात पर चरितार्थ होती है, जहां गुस्से ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी. मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया और 8 साल बाद अब कोर्ट ने 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक, कोटा में बकरी को लेकर विवाद हो गया था. मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, और इस घटना में एक नौजवान की मौत हो गई थी.

इस केस में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की, और अब लगभग 8 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जब इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को मिली तो उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि अब उनके बेटे को इंसाफ मिल गया. 

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यह घटना कोटा के उद्योग नगर थाने की है. 31 अगस्त 2018 को दो पक्षों में बकरी को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दो नौजवानों पर चाकू से हमला कर दिया था. जिसमें दोनों घायल हो गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई, जहां एक नौजवान ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान इश्तियाक के रुप में हुई थी.

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अलग-अलग समय पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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हालांकि, इलाज के दौरान इश्तियाक की मौत हो जाने पर पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर इस मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ा था. मृतक इश्तियाक के पिता पुलिस में एएसआई के पद से रिटायर हैं. उन्हें बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े, और अब आठ साल की लंबी जद्दोजहद के बाद इंसाफ मिला. 

एडीजे श्वेता शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया. कोर्ट ने हत्या के इस मामले में एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें 10 पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दोषियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. 

वकील रियाज अहमद ने इस घटना के संबंध में बताया कि सभी दोषी एक ही परिवार से हैं. उन्होंने बताया कि 8 साल पुराने हत्या के मामले में गुरुवार (2 अप्रैल) को मुख्य आरोपी रमजानी (57), उसकी बीवी फरजाना (43) और बेटे मुख्तार (31), मुश्ताक (29) और अन्य 8 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रियाज अहमद के मुताबिक, कोर्ट ने मुख्य आरोपियों के अलावा मुबारक अली (26), सद्दाम खान (32), शाहीन खानम (37), शाहरुख उर्फ लंगड़ा (26), जहीर खान (35), नईमुद्दीन उर्फ शोएब (26), शाहदत उर्फ भय्यू (30) और शाहरुख (32) को भी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, और उन पर अर्थदंड लगाया है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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