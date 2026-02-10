कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को धमकी देने वाला उत्कर्ष पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया, बोला- सिर्फ व्यूज...

Kotdwar News: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की मदद करके मशहूर हुए दीपक कुमार को मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने सोशल मीडिया पर दीपक को दो थप्पड़ मारने के लिए दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था. दीपक ने इस गंभीर मामले की शिकायत पौड़ी गढ़वाल पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. 8 फरवरी को दीपक कुमार ने कोटद्वार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और खुलेआम इनाम देने की घोषणा की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी.

टेक्निकल जांच और सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने धमकी भरा वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान कर ली. आरोपी का नाम उत्कर्ष कुमार है, जो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है. आरोपी के बिहार में मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत बिहार पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद बिहार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे नजदीकी थाने ले आई और उससे पूछताछ शुरू कर दी.

व्यूज के लिए दीपक को दी थी धमकी

पूछताछ के दौरान, आरोपी उत्कर्ष कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने यह वीडियो सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया था. उसने बताया कि उसके पेज की रीच लगातार कम हो रही थी, जबकि दीपक कुमार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे थे. इसी वजह से उसने दीपक के बारे में आपत्तिजनक और धमकी भरा वीडियो बनाया.

धमकी देने वाला मांग ली माफी

पौड़ी गढ़वाल पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में आरोपी यह दावा करता हुआ दिख रहा है कि दीपक का वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, जबकि उसके अपने पेज की रीच कम हो गई थी. इसी जलन और लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत ने उसे यह काम करने पर मजबूर किया. पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी का रवैया बदल गया. वीडियो में उत्कर्ष कुमार माफी मांगते हुए कह रहा है, "सॉरी दीपक, अगर मेरे वीडियो से आपको दुख हुआ है या बुरा लगा है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं. आप हमारे भाई जैसे हैं. अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं."