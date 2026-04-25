UP News: इंसाफ की आखिरी उम्मीद; कब्र से बड़ी बहन की लाश निकालना चाहती है छोटी बहन

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मृतका की छोटी बहन ने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए कब्र से उसकी लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़ गई है. उसका इलज़ाम है कि प्रेम-प्रसंग, शादी का वादा कर धोखा और गर्भपात की वजह से उसकी मौत हुई है.

या मामला कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थाना इलाके का बताया जा रहा है. एक लड़की की कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. आरोपी शादाब लड़की को तबीयत खराब होने की बात कहकर अस्पताल ले गया था, जहां जेके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत को नेचुरल मानते हुए लड़की की लाश को दफना दिया गया था, लेकिन एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.

वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में मृतक लड़की और शादाब के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है. बातचीत में दो बार गर्भपात कराने का भी जिक्र किया गया है. लड़की के परिजनों का इलज़ाम है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया. घर वालों ने आशंका जाहिर की है कि गर्भपात के दौरान या फिर आत्महत्या से उनकी बेटी की मौत हुई है.

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मृतक की छोटी बहन का कहना है कि शादी से इनकार के बाद युवती को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है. उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का इलज़ाम है कि मामले में शादाब कोई गहरी साजिश छुपा रहा है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. प्रशासन का कहना है कि शिकायत के आधार पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी. अगर जरूरत पड़ी तो शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम भी कराया जा सकता है.

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