तलाक के लिए साजिश! अमीना ने बॉयफ्रेंड से थार में रखवाया बीफ, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद की रहने वाली अमीना खातून और भोपाल के एक युवक अमन के प्रेम प्रसंग ने एक पूरे परिवार की जिदगी उलट-पुलट कर दी है. पुलिस जांच के मुताबिक, अमीना और अमन 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे. वे काफी समय से रिलेशनशिप में थे. अमीना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, जबकि अमन के पास भोपाल से B.Tech की डिग्री है. अमीना के पति वसीफ के पास भी B.Tech की डिग्री है, लेकिन वह अमीनाबाद में अपने परिवार के लगभग 80 साल पुराने डेयरी और स्टेशनरी के बिजनेस को संभालते हैं.

पुलिस ने बताया कि अमीना और अमन के रिश्ते में वसीफ सबसे बड़ी रुकावट था. इस रुकावट को हटाने के लिए दोनों ने कथित तौर पर एक खतरनाक साजिश रची. लगभग दो महीने पहले, वसीफ की थार गाड़ी में बीफ मिला था. बजरंग दल से मिली टिप के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और वसीफ को जेल भेज दिया गया. वह लगभग एक महीने तक जेल में रहा. जांच से अब जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं.

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

पुलिस के अनुसार, अमीना ने खुद थार की चाबियां अपने प्रेमी अमन को दी थीं और उसी ने गाड़ी में बीफ रखा था. इसका मकसद वसीफ को कानूनी मुसीबत में फंसाना और उसे रास्ते से हटाना था. साजिश यहीं नहीं रुकी. 14 जनवरी को काकोरी इलाके में तब हंगामा हुआ जब एक लोडर ट्रक में बीफ मिला. यह लोडर पोर्टर ऐप के जरिए बुक किया गया था, इसलिए ड्राइवर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस जांच में पता चला कि लोडर वसीफ के मोबाइल नंबर से बुक किया गया था, लेकिन बुकिंग खुद वसीफ ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी अमीना ने चुपके से की थी. लोडर में रखे कार्टन में लगभग 12 किलो बीफ था, जिसे भोपाल से लाया गया था और अमन ने वहां रखा था.

आरोपी बजरंग दल में हो गया था शामिल

सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि अमन 'राहुल' नाम के एक हिंदू के रूप में बजरंग दल में शामिल हो गया था. बताया जाता है कि उसने सदस्य बनने के लिए दो हजार रुपये दिए थे और इंस्टाग्राम के जरिए लखनऊ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता से संपर्क किया था. इसी झूठी पहचान के तहत उसने बजरंग दल को थार और लोडर दोनों घटनाओं की जानकारी दी थी. पुलिस के मुताबिक, अमन ने रामेश्वर के नाम पर रजिस्टर्ड एक फेक सिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया था. यह सिम 30 दिसंबर को एक्टिवेट हुआ था और 14 जनवरी को डीएक्टिवेट हो गया था.

अमीना और अमन गिरफ्तार

पूरी साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। अमीना का रोल भी साफ हो गया है, और पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा. इस बीच, हाई कोर्ट परिसर से अमीना को पकड़ने की कोशिश के दौरान एक विवाद हो गया, जिसके बाद दो सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ दो FIR दर्ज की गईं. अब लखनऊ पुलिस ने अमीना के प्रेमी अमन को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ कर रही है.