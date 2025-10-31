MP News: भैंस को गौकशी बताकर दमोह में तनाव; हिंदू संगठन का दावा कसाइयों ने किया हमला!

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शुक्रवार को भैंस काटने के मामले को गोकशी बताकर झूठा अफवाह फैलाने से इलाके में तनाव फ़ैल गया. हिंदूवादी संगठन के लोग लाठी डंडों से लैस होकर जय श्रीराम के नारे लगाते हुए जमा हो गए. उनका आरोप है कि कसाइयों ने उनपर हमला कर दिया. मामला पुलिस थाने पहुँचने के बाद पुलिस ने कसाइयों के खिलाफ गौकशी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, शुक्रवार की शाम को दमोह के गौ सेवकों को गुप्त स्रोत से सूचना मिली थी कि कसाई मंडी इलाके में गौ वंश को काटा जा रहा है. इस सूचना पर गौ सेवक कसाई मंडी पहुंच गए, और जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. गौ सेवकों को देखकर कसाई मंडी इलाके के लोग भी आक्रोशित हो गए और फिर भारी बबाल पैदा हो गया.

गौ सेवकों का इलज़ाम है कि यहां गौ हत्या हुई है, जब उन्होंने विरोध किया तो कसाई समुदाय के लोग उनपर धारदार हथियार और देशी बम और कट्टे लेकर दौड़ा दिया.

दोनों के बीच मुठभेड़ के हालात पैदा हो गए थे लेकिन पुलिस उन लोगों को कसाई मंडी से बाहर निकाला. इस घटना के बाद बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए. पहले पुराना थाना इलाके में और फिर शहर के घंटाघर क्षेत्र में उन लोगों ने प्रदर्शन किया. हिन्दू संगठन के लोगों ने मकामी पुलिस थाने का भी घेराव किया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले को शांत करा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि कसाई मंडी में गौ वंश से संबंधित भैंस के पाड़े की हत्या हुई है, जिसके अवशेष बरामद किये गए हैं. पुलिस सूचना पर कार्रवाई कर रही है. कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए जिसके बाद उन पर हमला करने की कोशिश हुई है. पुलिस ने इस मामले में दो केस दर्ज किए है पहला पशु हत्या का और दूसरा हिंदू संगठन के लोगों के साथ मारपीट का.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam