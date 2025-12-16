MP: घर में आग लगने से 2 की मौत; बहन के मुस्लिम प्रेमी पर आरोप; गांव वालों ने बताया सच!

Sagar Fire News: मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के नरयावली पुलिस स्टेशन इलाके के चांदा मऊ गांव में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के दो भाइयों की आग लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बहन गंभीर रूप से जल गई और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. जब लड़की को होश आया, तो उसने फहीम नाम के एक आदमी पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया. इस आरोप से गांव में तनाव का माहौल बन गया है. लेकिन अब गांव वालों ने लड़की के बयान को झूठा करार दिया और दावा किया है कि फहीम ने आग नहीं लगाई, बल्कि वह घर में लगी आग को बुझाने गया था.

गांव वालों ने बताया कि वे दूसरी जगह गए थे. लेकिन जब वे घर लौट रहे थे, तो उन्होंने अचानक देखा कि उनके घर में आग लग गई है. वे मदद के लिए भागे और आग में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया. जुमे की नमाज के बाद उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और घायलों के इलाज के लिए मदद दी. इस बीच, गांव की एक महिला ने बताया कि टाटी के घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी थी. गाड़ी के पास आग जलाई गई थी और आग गाड़ी तक फैल गई. आग तेज़ी से भड़क गई और फिर घर तक पहुंच गई. इसके बाद आस-पास के लोग आग बुझाने में मदद करने आए.

MP: 4 और 5 दिसंबर की रात को हुई. एक दलित परिवार के कच्चे (मिट्टी और घास-फूस के) घर में अचानक आग लग गई. फहीम पर आग लगाने का आरोप लगा. लेकिन गांव वाले कुछ और ही दावे कर रहे हैं pic.twitter.com/P8R7r99FXE — तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) December 16, 2025

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह घटना 4 और 5 दिसंबर की रात को हुई. एक दलित परिवार के कच्चे (मिट्टी और घास-फूस के) घर में अचानक आग लग गई. उस समय घर में मौजूद तीन भाई-बहन आग में झुलस गए. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा माना है. 6 दिसंबर को 14 साल के एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 14 दिसंबर को 16 साल के दूसरे नाबालिग ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जब तीसरी पीड़ित, 23 साल की महिला होश में आई, तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया.

महिला ने बताया आरोप

महिला ने बताया, "घटना से पहले, गांव के फहीम नाम के एक लड़के ने उसे फ़ोन किया और घर लौटने को कहा. उस समय महिला अपनी मां के साथ सागर में एक शादी में थी. उसकी मां ने फ़ोन पर बातचीत सुन ली और फहीम को फ़ोन करके कहा कि वह उसकी बेटी से दूर रहे. फहीम गुस्सा हो गया और उसने उनका घर जलाने की धमकी दी. थोड़ी देर बाद घर में आग लग गई."