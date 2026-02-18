Maharashtra News: कब्रिस्तान में रीलबाजी दो लड़कों को पड़ी भारी, अब जेल में कटेगी रात

Advertisement
Buldhana Viral Video: महाराष्ट्र के बुलढाणा में कब्रिस्तान के अंदर वीडियो बनाकर मजाक करने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:32 AM IST

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढाणा में मलकापुर रोड पर एक मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर दो युवकों ने एक वीडियो बनाया, जिसमें वे कब्रों के बीच घूमते, मजाक करते और सेल्फी लेते दिखे. वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया. मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज किया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो 19 साल के अनुज रिसोडकर और ओम फाटे ने वीडियो शूट किया था. उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर "कब्रिस्तान फनी वीडियो" कैप्शन के साथ पोस्ट किया. यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और इसकी खबर मुस्लिम समुदाय तक पहुंच गई. समुदाय के लोगों ने इसे पवित्र जगह का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बुलढाणा सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और स्टेशन हाउस ऑफिसर रवि राठौर को घटना की जानकारी दी. लोगों ने आरोप लगाया कि वीडियो ने एक धार्मिक जगह की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने दो युवकों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद यह कन्फर्म हो गया कि उन्होंने ही वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी अभी हिरासत में हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि वीडियो को किस हद तक शेयर किया गया था और क्या इसमें और लोग शामिल थे. प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Maharashtra newsBuldhana NewsBuldhana Viral VideoGraveyard Reel

