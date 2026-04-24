Mumbai: महिला कर्मी को भेजे अश्लील मैसेज, संबंध बनाने के लिए डाला दबाव, अब पुलिस ने अशरफ को दबोचा

Mumbai News Today: मुंबई से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने साथी महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना चर्चा का बनी हुई है.

दरअसल, यह पूरा मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अशरफ को हिरासत में लिया है. उस पर आरोप है कि उसने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक महिला सहकर्मी को बार बार अश्लील मैसेज भेजा और उसका पीछा किया.

आरोपी के खिलाफ गंभीर मामलों FIR दर्ज

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला एक निजी संस्था के लिए थर्ड पार्टी टेलीकालर के रुप में काम करती है और आरोपी भी उसी कंपनी में कर्मचारी है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में गुरुवार (23 अप्रैल) को शिकायत दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), धारा 78(2) (पीछा करना) और धारा 79 (महिला की मर्यादा का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत भी कार्रवाई की गई है.

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पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने उसे कई बार संदेश भेजकर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. इतना ही नहीं, उसने आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजीं और दूसरी महिला सहकर्मियों के बारे में अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने महिला का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने के बाद 21 अप्रैल से लगातार परेशान करना शुरू कर दिया.

"पीड़िता पर बना रहा था शारीरिक संबंध बनाने का दबाव"

इस संबंध में पीड़िता ने आगे बताया कि आरोपी उसे बार-बार टेक्स्ट मैसेज भेजने के अलावा वायस मैसेज भेज कर लगातार परेशान करता रहा. इतना ही नहीं आरोपी उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी बनाने लगा. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.

नासिक कथित धर्मांतरण केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी

इस बीच महाराष्ट्र के नासिक से जुड़े मामले में भी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. वहां एक नामी कंपनी से जुड़े कथित जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न के मामले में राज्य की आतंकवाद निरोधक इकाई ने दो आरोपियों साफी शेख और रजा मेमन को हिरासत में लिया है. इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई है.

निदा खान को नहीं मिली राहत

इसी मामले से जुड़े एक और घटनाक्रम में नासिक की अदालत ने आरोपी निदा खान को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है. उनके वकील ने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन दिया था, लेकिन अदालत ने फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी. अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, इसके चलते तुरंत कोई राहत नहीं मिल सकी. अब अदालत 27 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगी.

निदा खान की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद कुरकुटे ने कहा कि अब तक उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि वे मूल शिकायतकर्ता के मामले में पेश हुए हैं और अदालत से गुजारिश की है कि उन्हें अपना पक्ष लिखित रूप में दर्ज करने का मौका दिया जाए. अदालत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है, जहां जांच एजेंसियों और शिकायतकर्ता दोनों के पक्ष सुने जाएंगे.

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