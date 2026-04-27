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Mangalore: कुकर ब्लास्ट के मुल्जिम शारिक को 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा

Mangalore Cooker Blast: 19 नवंबर, 2022 को मंगलुरु में कंकनाडी के पास एक ऑटो में कूकर बलास्ट मामले में आरोपी   मोहम्मद शारिक को NIA कोर्ट ने 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई है. इस हमले में दो लोग घायल हुए थे, और किसी की मौत नहीं हुई थी. 

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:02 PM IST

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Mangalore: कुकर ब्लास्ट के मुल्जिम शारिक को 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा

मंगलुरु: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को कर्णाटक के मंगलुरु में कुकर ब्लास्ट केस में दहशतगर्द हमले के मुल्जिम मोहम्मद शारिक को 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई है. उसने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

शारिक के खिलाफ कई दफात के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसमें ताजिराते हिंद की दफा 121A, 122, और 326 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत उसे सजा सुनाई गई है.

सज़ा सुनाए जाने के दौरान, मुल्जिम शारिक के वकीलों ने दलील दी थी कि वह अपने खानदान का वाहिद कमाने वाला शख्स था और उसकी एक बेटी भी है, इसलिए उसकी सज़ा कम कर दी जाए. इसलिए NIA कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत करते हुए और उसे 10 साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई है.

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क्या हुआ था उस दिन ? 

यह वारदात 19 नवंबर, 2022 को मंगलुरु में कंकनाडी के पास हुई थी, जब एक चलते ऑटो-रिक्शा में प्रेशर कुकर में बम लगने से धमाका हो गया था. जांच करने वालों ने बताया कि शारिक मुबैयाना तौर पर कादरी मंजूनाथ मंदिर में बम लगाने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में बम फट गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.  शारिक खुद भी धमाके में घायल हो गया था, और ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम पुजारी भी घायल हो गया.लगभग तीन महीने तक इलाज चलने के बाद, शारिक को पूछताछ के लिए NIA की कस्टडी में ले लिया गया था. एजेंसी ने बाद में अपनी जांच पूरी की और मामले में चार्जशीट फाइल की. 

कोलकाता केस की भी जांच करेगी NIA 
इधर, NIA ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में क्रूड बम मिलने से जुड़ा एक केस को भी अपने हाथ में ले लिया है, और टेरर एंगल को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है . एंटी-टेरर एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) से ऑर्डर मिलने के एक दिन बाद, सोमवार सुबह एक नई FIR (RC-25/2026/NIA/DLI) दर्ज की है.  NIA ने सोमवार को कहा, "MHA के आदेश के मुताबिक, NIA ने पश्चिम बंगाल में क्रूड बमों की बरामदगी से जुड़ा एक केस अपने हाथ में ले लिया है. यह केस कोलकाता पुलिस द्वारा 79 क्रूड बम और दूसरे आपत्तिजनक सामान की बरामदगी से जुड़ा है, जिन्हें 25 अप्रैल को एक जगह पर रखा गया था, जिससे जान-माल का खतरा था." 

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