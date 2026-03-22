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Mathura News: फरसा बाबा के बाद मुस्लिम ट्रक ड्राइवर ने भी तोड़ा दम, 13 गिरफ्तार

Mathura Accident Case Update: मथुरा के कोसीकलां में हुई दुर्घटना के बाद फरसा बाबा के बाद अब ट्रक चालक की भी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है. पुलिस ने इस घटना को एक सड़क दुर्घटना के रूप में दर्ज किया है और अफवाहें फैलाकर अशांति भड़काने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:05 AM IST

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Mathura News: फरसा बाबा के बाद मुस्लिम ट्रक ड्राइवर ने भी तोड़ा दम, 13 गिरफ्तार

Mathura News: यूपी के मथुरा के कोसी कलां इलाके में गौ-रक्षक चंद्रशेखर उर्फ़ "फरसा वाले बाबा" की मौत हो गई. इसके बाद बाबा के समर्थकों ने सड़क पर भारी हंगामा किया और एक ट्रक ड्राइवर पर बेरहमी से हमला कर दिया. स्थिति को काबू में करने के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हमलावरों से बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने साफ किया है कि यह पूरी घटना असल में एक सड़क दुर्घटना थी, जिसे कुछ उपद्रवी तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश में गौ तस्करी या हत्या का मामला बताने की कोशिश की थी. 

दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने घटनास्थल पर और सोशल मीडिया के जरिए यह अफवाह फैला दी कि यह घटना गौ तस्करी का मामला है या फिर एक सोची-समझी हत्या है. इसके चलते हालात तनावपूर्ण हो गए और एक गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया. इस उपद्रव के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और सरकारी काम में बाधा डाली गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा और पूरे ज़िले में "सेक्टर स्कीम" लागू करनी पड़ी.

पुलिस ने अब तक 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार
इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दक्ष चौधरी भी शामिल है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह मथुरा के बाहर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह अपने तीन साथियों के साथ बाबा के आश्रम आया था और वहां अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा था. सभी आरोपियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है.

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SSP ने क्या कहा?
SSP श्लोक कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज के जरिए अन्य दंगाइयों की पहचान की जा रही है. उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि वे बिना सही पुष्टि के सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट न करें. पुलिस की डिजिटल निगरानी टीम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रख रही है और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि यह एक दुर्घटना थी और इसे अन्य पहलुओं से जोड़कर माहौल खराब करने की कोशिशें की गईं. प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य बनी रहे.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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