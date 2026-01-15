मथुरा पुलिस ने किस जुर्म में मोहम्मद साद का किया हाफ-एनकाउंटर? जानें पूरा मामला

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पुलिस स्टेशन और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक जॉइंट टीम ने मोहम्मद साद उर्फ ​​काला का हाफ-एनकाउंटर" किया. एनकाउंटर के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मोहम्मद साद पर 25 हजार का इनाम रखा गया था. गोलीबारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि देवसेरस का रहने वाला कुख्यात साइबर अपराधी मोहम्मद साद उर्फ ​​काला गथौली जमुनाबाटा बाईपास के रास्ते एक रिश्तेदार के घर छिपने जा रहा है. वह कई महीनों से फरार चल रहा था. सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस स्टेशन और SOG टीम ने घेराबंदी की और डीग-मथुरा रोड पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी. रात करीब 10:30 बजे बिना नंबर प्लेट वाली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध युवक दिखा. जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस जांच में पता चला कि मोहम्मद साद उर्फ ​​काला एक संगठित साइबर फ्रॉड गैंग का एक्टिव मेंबर था. यह गैंग जंगलों और खेतों से ऑपरेट होता था और देश भर के अलग-अलग राज्यों में लोगों को कॉल करने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था. वे जान-पहचान वाले, बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बनकर लोगों को धोखा देते थे. फिर वे पीड़ितों को झांसा देकर फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे.

आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज

SSP मथुरा के निर्देश पर पहले किए गए ऑपरेशनों में गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन मोहम्मद साद पुलिस से बचकर दूसरे राज्यों में छिप गया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने आरोपी के पास से एक बिना रजिस्टर्ड स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक .315 बोर की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मोहम्मद साद का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ डकैती की साजिश, हत्या की कोशिश, साइबर फ्रॉड और IT एक्ट के उल्लंघन जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.