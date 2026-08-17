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गोपालगंज की मस्जिद में खौफनाक वारदात, मौलवी की हत्या से सनसनी

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले की एक मस्जिद में मौलवी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. अजान न होने पर लोग मस्जिद पहुंचे, जहां उन्हें मौलवी मृत अवस्था में मिले. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हत्या की वजह और आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 17, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:16 AM IST
गोपालगंज की मस्जिद में खौफनाक वारदात, मौलवी की हत्या से सनसनी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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