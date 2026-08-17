/गोपालगंज की मस्जिद में खौफनाक वारदात, मौलवी की हत्या से सनसनी

घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जिले के कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस की टीम अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है और संभावित मुल्जिमों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल, हत्या की वजह का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर घटना में शामिल लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है.