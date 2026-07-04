/निकाह नहीं करना चाहती थी बहन, फिर नाराज भाई ने घर में ही मार दी गोली

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Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की की जिंदगी उस शख्स ने छीन ली, जिससे उसे सबसे ज्यादा हिफाजत की उम्मीद थी. इल्जाम है कि बड़े भाई ने सिर्फ इसलिए अपनी छोटी बहन को गोली मार दी, क्योंकि वह निकाह के लिए तैयार नहीं थी. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में निकाह के लिए दबाव ही इस कत्ल की वजह सामने आई है.
यह खौफनाक वारदात मेरठ के लोहियानगर थाना इलाके की जाकिर कॉलोनी की है. पुलिस के मुताबिक, जाकिर कॉलोनी की ट्रांसफार्मर वाली गली में रहने वाले एक परिवार में शुक्रवार (3 जुलाई) रात किसी बात को लेकर तनाजा हुआ था. तफ्तीश के दौरान पता चला कि परिवार की 16 साल की नाबालिग लड़की पर उसका बड़ा भाई आरिश कई दिनों से निकाह करने का दबाव बना रहा था.
बड़े भाई ने निकाह न करने पर मारी गोली!
बताया जा रहा है कि नाबालिग बहन निकाह नहीं करना चाहती थी. उसने साफ तौर पर इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी. इसी बात से उसका बड़ा भाई नाराज चल रहा था. परिवार के अंदर इसी मसले को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था. इल्जाम है कि शनिवार सुबह जब नाबालिग लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी उसके बड़े भाई आरिश ने तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई.
गोली की आवाज सुनकर घर के दूसरे लोग मौके पर पहुंचे. खून से लथपथ लड़की को फौरन एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. घटना की खबर मिलते ही लोहियानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए.
मेरठ पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश भी दी, लेकिन खबर लिखे जाने तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. मामले को लेकर कोतवाली सर्कल ऑफिसर (CO) संग्राम सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मृतका के सगे बड़े भाई की भूमिका सामने आई है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यही बात सामने आई है कि नाबालिग पर निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके इनकार के बाद यह वारदात हुई.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सीओ संग्राम सिंह ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. पुलिस पूरे मामले की तफसील से जांच कर रही है ताकि वारदात की असली वजह और उससे जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके.