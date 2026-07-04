Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /निकाह नहीं करना चाहती थी बहन, फिर नाराज भाई ने घर में ही मार दी गोली

निकाह नहीं करना चाहती थी बहन, फिर नाराज भाई ने घर में ही मार दी गोली

UP Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ से कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की की कथित तौर पर उसके बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि भाई उस पर निकाह के लिए दबाव बना रहा था. इनकार के बाद उसने कत्ल कर दिया.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 04, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:14 PM IST
निकाह नहीं करना चाहती थी बहन, फिर नाराज भाई ने घर में ही मार दी गोली
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यति नरसिंहानंद के करीबी का मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान, दी 'नरसंहार' की धमकी!
UP News1 hr ago
2
 Uttarakhand News2 hrs ago
3
Delhi news3 hrs ago
4
Pakistan University Crisis9:21 AM IST
5
muslim news8:40 AM IST