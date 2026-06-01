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Zee SalaamSalaam Crime Newsदो मुस्लिम लड़कों को फंसाकर नकुल करना चाहता था 10 लाख की उगाही, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

दो मुस्लिम लड़कों को फंसाकर नकुल करना चाहता था 10 लाख की उगाही, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Meerut Love Jihad Case: मेरठ में जीशान और शाहवेज को कथित तौर पर फंसाने के लिए लड़की भेजने और बाद में ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाकर 10 लाख रुपये की उगाही की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में साजिश रचने के आरोप में नकुल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:04 AM IST

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दो मुस्लिम लड़कों को फंसाकर नकुल करना चाहता था 10 लाख की उगाही, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन इलाके में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने एक कार में मौजूद दो युवकों और एक युवती को पकड़ लिया. आरोप लगाया गया कि दोनों युवक एक हिंदू युवती को बहला-फुसलाकर घुमा रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले गई. लेकिन करीब पांच घंटे की जांच और पूछताछ के बाद पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक, यह मामला कथित तौर पर पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था. जांच में सामने आया कि विहिप से जुड़ा नकुल नामक युवक ही जीशान और शाहवेज को फंसाने की योजना बना रहा था.

पुलिस के मुताबिक, लड़की की पहचान बुलंदशहर के स्याना निवासी भावना के रूप में हुई, जो मेरठ में किराये के मकान में रहकर घरों में काम करती है. पूछताछ में युवती ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल से नकुल को जानती थी. आरोप है कि नकुल ने उसे लालच दिया था कि अगर वह जीशान और शाहवेज को किसी मामले में फंसाने में मदद करेगी तो उसे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

ऐसे रची नकुल ने साजिश
बताया गया कि जीशान घरेलू कामकाज के लिए मेड उपलब्ध कराने की एजेंसी चलाता है. नकुल ने किसी अनजान व्यक्ति के जरिए भावना का नंबर जीशान तक पहुंचवाया और कहा कि युवती को नौकरी की जरूरत है. इसके बाद जीशान ने भावना से संपर्क किया और नौकरी के बहाने उसे जागृति विहार एक्सटेंशन बुलाया. उस समय कार में शाहवेज भी मौजूद था. पुलिस जांच में सामने आया कि भावना ने पहले ही कार की तस्वीर और अपनी लोकेशन नकुल को भेज दी थी. इसके बाद नकुल अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और दोनों युवकों पर “लव जिहाद” का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइंस को जांच में लगाया गया. पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे सुरक्षित बताया. युवती ने शुरुआत में अपनी उम्र 16 साल बताई थी, लेकिन पुलिस ने हाईस्कूल की मार्कशीट से जांच की तो उसकी उम्र 19 साल निकली. उत्तर प्रदेश की सीओ शुचिता सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज किया है. जीशान और शाहवेज पर युवती को कार में घुमाने का आरोप लगाया गया है, जबकि नकुल पर कथित साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की आगे जांच जारी है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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