/मेरठ में झूठी शान के नाम पर खून! छोटे भाई ने बहन का गला घोंटकर की हत्या, खुद पहुंचा थाने

इन घटनाओं के बाद परिवार की बदनामी बढ़ने लगी. दो दिन पहले परिवार और बिरादरी के लोगों ने पंचायत भी बुलाई थी, जिसमें ईरम को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रही. आरोपी दिलशाद ने पुलिस को बताया कि बहन के व्यवहार और लगातार हो रही बदनामी से वह परेशान था. उसका कहना था कि मोहल्ले और बिरादरी के लोग ताने कसते थे, जिससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ रहा था. इसी वजह से उनसे यह खौफनाक कदम उठाया.