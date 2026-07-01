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मेरठ में झूठी शान के नाम पर खून! छोटे भाई ने बहन का गला घोंटकर की हत्या, खुद पहुंचा थाने

UP Honor Killing Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक भाई ने परिवार की बदनामी और झूठी शान के दबाव में अपनी बड़ी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और जुर्म कबूल किया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:14 AM IST
मेरठ में झूठी शान के नाम पर खून! छोटे भाई ने बहन का गला घोंटकर की हत्या, खुद पहुंचा थाने
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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