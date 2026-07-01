/मेरठ में झूठी शान के नाम पर खून! छोटे भाई ने बहन का गला घोंटकर की हत्या, खुद पहुंचा थाने

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Meerut Crime News: झूठी शान और बदनामी के दबाव में रिश्तों का कत्ल कर देने वाला एक और खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है. यहां एक छोटे भाई ने अपनी ही बड़ी बहन की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और वारदात की पूरी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर ली.
पूरा मामला मेरठ के लोहियानगर क्षेत्र के रसूलनगर की है, जहां मंगलवार (30 जून) दोपहर घर के अंदर यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई. आरोपी भाई ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन को इसलिए मार दिया क्योंकि वह परिवार और बिरादरी में बदनामी करा रही थी.
मिली जानकारी के मुताबिक, सलीमुद्दीन दिल्ली रोड पर स्थित एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करते हैं. घटना वाले दिन वह ड्यूटी पर गए हुए थे. घर पर उनकी बीवी मुनीजा, बेटा दिलशाद, बड़ी बेटी ईरम, छोटी बेटी जोया और सास जुबैदा मौजूद थीं. दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर के सभी लोग आराम कर रहे थे.
इसी दौरान दिलशाद अपनी बड़ी बहन ईरम को बातचीत के बहाने घर के स्टोर रूम में ले गया. वहां उसने ईरम के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वह लाश को वहीं स्टोर रूम में छोड़कर घर से बाहर निकल गया.
इसके बाद दिलशाद सीधे पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन वहां पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे. फिर वह लोहियानगर थाने गया और पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है. पुलिस ने उसकी बात सुनते ही उसे हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर घर पहुंचकर शव बरामद किया.
जांच में सामने आया कि ईरम का लगभग दो साल से गुलफाम नाम के नौजवान से प्रेम संबंध था, जो श्यामनगर का रहने वाला है. इस संबंध की जानकारी परिवार को होने के बाद दोनों का निकाह करा दिया गया था, ताकि मामला शांत हो सके. लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरम और उसके शौहर के बीच विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वह अपने मायके आ गई थी.
मायके में रहने के दौरान ईरम ने प्रशांत नाम के एक अन्य युवक से फोन पर बातचीत शुरू कर दी. दो जून को वह घर से प्रशांत के साथ चली गई थी, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई. 7 जून को पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था, लेकिन 11 जून को वह फिर से उसी नौजवान के साथ चली गई. उस रात पुलिस ने उसे दौराला क्षेत्र से दोबारा पकड़ लिया था.
इन घटनाओं के बाद परिवार की बदनामी बढ़ने लगी. दो दिन पहले परिवार और बिरादरी के लोगों ने पंचायत भी बुलाई थी, जिसमें ईरम को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रही. आरोपी दिलशाद ने पुलिस को बताया कि बहन के व्यवहार और लगातार हो रही बदनामी से वह परेशान था. उसका कहना था कि मोहल्ले और बिरादरी के लोग ताने कसते थे, जिससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ रहा था. इसी वजह से उनसे यह खौफनाक कदम उठाया.
वारदात के बाद परिवार के अन्य सदस्य उस समय घर में ही मौजूद थे, लेकिन स्टोर रूम में हुई इस हत्या की जानकारी उन्हें तुरंत नहीं लगी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई परिवार के बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चला या फिर उनके जरिये लापरवाही बरती गई.
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि भाई ने ही बहन की हत्या की है और उसने खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूल कर लिया है. अब पुलिस परिवार के अन्य लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की हर परत को खंगाल रही है.