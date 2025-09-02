औरंगजेब और अफाक ने बरसाईं गोलियां, फ़िल्मी हीरो की तरह बच गया सद्दाम!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में फिल्मी अंदाज में गोलीबारी की घटना हुई है. यहां बाइक सवार औरंगजेब नाम के एक युवक ने अपने दोस्त अफाक के साथ मिलकर सद्दाम पर ताबरतोर गोलियों की बरसात कर दी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पुलिस ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव में फिल्मी अंदाज में चलती बाइक से गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस गोलीबारी में सद्दाम नाम के एक युवक को टार्गेट किया गया था, लेकिन किस्मत से सद्दाम को एक भी गोली नहीं लगी और वह सुरक्षित बच गया.

यह गोलीबारी की घटना बीते 31 अगस्त को हुई. गोलीबारी के वक्त आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से दोनों मुल्जिमों औरंगजेब और अफाक को गिरफ्तार कर लिया है और तमंचा भी जब्त कर लिया गया है. गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों मुल्जिम बेखौफ होकर चलती बाइक से गोलियां बरसा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामूली बहस पह हुई गोलीबारी

पुलिस ने दोनों मुल्जिमों की गिरफ्तारी के बाद बताया कि यह मामला किसी बड़े आपराधिक उद्देश्य से नहीं बल्कि फोन पर हुई एक मामूली बहस की वजह से हुआ. हालांकि पुलिस दोनों मुल्जिमों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

मेरठ के SP ने इस मामले पर क्या कहा?

इस घटना पर मेरठ के SP देहात राकेश कुमार ने कहा कि थाना इंचौली क्षेत्र के खरदौनी गांव में 31 अगस्त को सद्दाम नामक के व्यक्ति पर गांव के ही रहने वाले औरंगजेब और अफाक ने गोलियां चलाईं. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है. SP राकेश कुमार ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद एक औरंगजेब ने भागने की कोशिश की, जिसमें उसका एक हाथ टूट गया है. फिलहाल उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.