“मुल्ला जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता”, महरौली हमले के बाद मुकेश का बड़ा बयान

Mehrauli News: देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन को एक लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. बताया जा रहा है कि चार युवकों ने उसे बेरहमी से पीटा. घायल बिजनेसमैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. लड़की के बयान और मौके से जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है. मुकेश ने बताया कि 3 फरवरी 2026 की सुबह करीब 5 बजे, वह काम से लौटते समय इलाके में एक चाय की दुकान पर रुका था. उस समय, वहां मौजूद कुछ युवक पास खड़ी लड़कियों पर फब्तियां कस रहे थे और उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे. जब मुकेश ने विरोध किया और युवकों को रोकने की कोशिश की, तो वे भड़क गए.

मुस्लिम शख्स ने बचाई मुकेश की जान

पीड़ित के मुताबिक, जैसे ही उसने विरोध किया, चारों युवकों ने उसे घेर लिया, जमीन पर गिरा दिया और फिर लाठियों और पत्थरों से उस पर बेरहमी से हमला किया. उसके सिर, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया. चश्मदीदों का कहना है कि घटना के समय कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दखल देने की हिम्मत नहीं की. हालांकि, एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना दखल दिया और घायल मुकेश को हमलावरों से बचाया. यह उस व्यक्ति की तुरंत कार्रवाई के कारण ही मुकेश को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका.

पीड़ित मुकेश ने क्या कहा?

मुकेश ने भावुक होकर कहा, "अगर वह आदमी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आता, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता. उसने मेरी जान बचाई. इंसानियत अभी भी जिंदा है." वहीं, हमले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा. बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एक बड़े ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि चारों आरोपियों ने मिलकर हमले की साजिश रची थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है.