'जिम जिहाद' के आरोप में इमरान पर योगी सरकार का डबल अटैक! 50 लाख की जमीन भी जब्त

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Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के देहात कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कथित 'जिम जिहाद' मामले के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को इमरान की लगभग 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति ज़ब्त की. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत की गई. इससे पहले 7 जुलाई को 11.66 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी.
सदर नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह, पादरी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) प्रदीप कुमार सिंह, कोतवाली देहात क्राइम इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने मेवली गांव में मौजूद 11 जुलाई को ज़मीन का एक टुकड़ा (आराजी नंबर 265, क्षेत्रफल 0.7330 हेक्टेयर; सह-स्वामित्व की स्थिति) ज़ब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 रुपये लाख है.
SP ने क्या कहा?
पुलिस अधीक्षक (SP) अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. आपराधिक गतिविधियों से जुटाई गई अवैध संपत्तियों की पहचान करके ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस के मुताबिक, इमरान के खिलाफ मिर्जापुर और वाराणसी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं. इन आरोपों में धोखाधड़ी, जालसाजी, IT एक्ट का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं.
अपराधियों पर नकेल
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है. राज्य भर में कई कुख्यात अपराधियों और जमीन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और बुलडोजर ऑपरेशन जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं. अवैध कब्जे हटाने, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया जा रहा है.