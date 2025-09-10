Gujrat: नाबालिग मुस्लिम बच्चे के साथ 9 दिनों तक पुलिस हिरासत में हैवानियत; हिमायत में उतरे MLA जिग्नेश मेवानी
Gujrat: नाबालिग मुस्लिम बच्चे के साथ 9 दिनों तक पुलिस हिरासत में हैवानियत; हिमायत में उतरे MLA जिग्नेश मेवानी

Jignesh Mevani on Gujarat Police Brutality: गुजरात के बोटाड में पुलिस पर आरोप है कि उसने चोरी के आरोप में पकड़े गए नाबालिग मुस्लिम लड़के आर्यन मखियाला को थाने में 9 दिनों तक बेरहमी से पीटा. परिवार ने दादा से भी मारपीट का आरोप लगाया. घटना पर कांग्रेस विधायक ने कड़ी कार्रवाई की मांग की.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:58 PM IST

Jignesh Mevani on Gujarat Police Brutality: किसी भी मुल्क में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सजा दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है. मगर जब वही पुलिस अपराध में शामिल हो जाए तो अपराधियों को कानून का खौफ कैसे होगा? गुजरात से 5 दिन पहले ऐसा मामला आया, जिसने पुलिस की कार्यशैली और नैतिकता दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. जनता जिनसे सुरक्षा की उम्मीद करती है. लेकिन कोर्ट के बजाय पुलिस ही न्याय करने लगे और  रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो जनता किसके पास गुहार लगाए?

दरअसल, 19 अगस्त को पुलिस ने एक मुस्लिम बच्चे को चोरी के आरोप में हिरासत में लिया और थाने में उसे इतना प्रताड़ित किया कि बच्चा अब ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इससे गुजरात कांग्रेस के नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी भड़क गए हैं और उन्होंने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.

क्यों भड़के जिग्नेश मेवाणी
कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र के बोटाद जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आर्यन नाम के एक 17 साल मुस्लिम लड़के को बोटाद पुलिस ने एक लड़की से जुड़े चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. इस दौरान पुलिस ने लड़के के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और उसके गुप्तांगों में डंडा ठूंस दिया. वहीं विधायक ने कहा कि परिवार को बिना बताए बच्चे को हिरासत में रखा गया, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है.

'आरोपियों को भेज देना चाहिए जेल'
विधायक ने आगे कहा कि मैं मांग करता हूं कि गुजरात सरकार, डीजीपी, गृह सचिव और गृह मंत्री फौरन इस मामले में कार्रवाई करें. पुलिस कांस्टेबल से लेकर एसपी तक इस अमानवीय कृत्य में शामिल सभी लोगों पर हिरासत में यातना का आरोप के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए."

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह दिल दहला देने वाली और भयावह घटना गुजरात के बोटाद की है. यहां हर नाकोई इलाके के रहने वाले एक नाबालिग मुस्लिम लड़के आर्यन मखियाला को पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. पुलिस नाबालिग को थाने ले गई और कथित तौर पर लगातार 9 दिनों तक उसकी बेरहमी से पिटाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था. उसे बोटाद टाउन पुलिस ने 19 अगस्त को हिरासत में लिया था. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ-साथ उसके दादा की भी थाने में पिटाई की.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Jignesh Mevani on Gujarat Police Brutality

;