ईरान के सुप्रीम लीडर पर पोस्ट के बाद बवाल, भीड़ ने शख्स को पीटा; अब आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

Mahabubnagar News: तेलंगाना के महबूबनगर में एक आदमी को भीड़ ने कथित तौर पर पीटा, क्योंकि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Last Updated: Mar 06, 2026, 02:16 PM IST

Telangana News: ईरान और इजरायल-अमेरिका में जंग जारी है. इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका और इजरायल के लिए नफरत से भर गए हैं और वे कई राज्यों के शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, तेलंगाना के महबूबनगर ज़िले में सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ एक व्यक्ति का सोशल मीडिया पोस्ट महंगा पड़ गया. भीड़ ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया. पुलिस ने अब आरोपी के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया है.

दरअसल, बी. संतोष कुमार नाम के एक शख्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ एक आपत्तिजनक कमेंट के साथ इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट की. वह लोकल सरकारी अस्पताल के पास एक छोटी सी फुटपाथ की दुकान चलाता है. जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैली, गुस्साई भीड़ ने दुकानदार पर हमला कर दिया. यह घटना 1 मार्च की रात की है. अब पुलिस ने 20-25 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

संतोष कुमार ने बताया कि रात करीब 9 बजे सात लोग उसकी दुकान पर आए और उससे पोस्ट के बारे में पूछा. संतोष के मुताबिक, बातचीत के दौरान अचानक मामला बिगड़ गया और उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसे मारने लगे. इसके थोड़ी देर बाद, 10 से 15 और लोग आ गए, जिससे हमलावरों की संख्या लगभग 20 से 25 हो गई.

पीड़ित ने लगाया बड़ा आरोप
पीड़ित ने बताया कि उसने हमलावरों से रुकने की गुजारिश की, लेकिन भीड़ ने उसे अनसुना कर दिया. उसकी गर्दन, पीठ और होंठ पर चोटें आईं. सड़क के उस पार एक दुकानदार ने बीच-बचाव किया और उसे हमलावरों से बचाया. संतोष कुमार का कहना है कि अगर दुकानदार उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था. संतोष कुमार ने यह भी बताया कि आधी रात के बाद कुछ हमलावर इलाके में वापस आए और आस-पास के लोगों से उसकी दुकान के बारे में पूछने लगे. इस वजह से, उसके दोस्तों ने उसे घर से बाहर न निकलने की सलाह दी. संतोष कुमार ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और पुलिस सुरक्षा की मांग की है ताकि वह अपनी दुकान फिर से खोल सके.

DSP ने क्या कहा?
महबूबनगर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेंकटेश्वरलू ने कहा कि हमला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा था. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कुल 11 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, बाद में उन सभी को जमानत मिल गई, जबकि दो और आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हमला, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और भड़काने से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है.

DSP ने की ये अपील
DSP ने लोगों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी आपत्तिजनक सामग्री दिखे तो वह पुलिस को इसकी सूचना दे. उन्होंने रमजान, होली और उगादी जैसे त्योहारों के दौरान सभी समुदायों के लिए शांति और सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर भी ज़ोर दिया.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

