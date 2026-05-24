UP News: मंदिर में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई

Ghaziabad News: मोदीनगर के मोदी मंदिर परिसर में महिलाओं से कथित अभद्रता और अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है.
Trending Photos
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर में शनिवार सुबह महिलाओं से कथित एक मुस्लिम युवक ने अभद्रता और अश्लील टिप्पणी की. इसके बाद लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित प्रसिद्ध मोदी मंदिर परिसर की बताई जा रही है, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे मंदिर परिसर में कुछ महिलाएं टहल रही थीं. इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और महिलाओं पर कथित तौर पर अश्लील टिप्पणियां करने लगा. शुरुआत में महिलाओं ने उसे समझाने और वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि युवक लगातार अभद्र हरकतें करता रहा. महिलाओं का कहना है कि युवक की हरकतें बढ़ती देख उन्होंने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद वहां मौजूद महिलाओं और कुछ अन्य लोगों ने युवक की पिटाई कर दी. घटना के दौरान मंदिर परिसर में काफी भीड़ जमा हो गई और मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया.
चश्मदीदों ने क्या बताया?
चश्मदीदों के मुताबिक, एक महिला ने आरोपी युवक को लगातार कई थप्पड़ मारे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और वहां मौजूद लोगों को शांत कराया. मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.
एसपी ने क्या कहा?
अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसीपी मोदीनगर ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. यह भी देखा जा रहा है कि युवक पर लगे आरोप कितने सही हैं और घटना के दौरान क्या-क्या हुआ. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है.