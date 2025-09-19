15 दिन पहले पुलिस ने निजामुद्दीन को मारी थी 4 गोली, अस्पताल में पड़ी है लाश; परिवार मोदी सरकार से लगाई ये गुहार
15 दिन पहले पुलिस ने निजामुद्दीन को मारी थी 4 गोली, अस्पताल में पड़ी है लाश; परिवार मोदी सरकार से लगाई ये गुहार

Mohammed Nizamuddin Shooting: अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में 30 साल के भारतीय इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन को सांता क्लारा पुलिस ने 4 गोलियां मारीं. 15 दिन से उनका शव अस्पताल में है. परिवार ने मोदी सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर से शव भारत लाने की अपील की.

Sep 19, 2025, 07:46 PM IST

15 दिन पहले पुलिस ने निजामुद्दीन को मारी थी 4 गोली, अस्पताल में पड़ी है लाश; परिवार मोदी सरकार से लगाई ये गुहार

Mohammed Nizamuddin Shooting: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा शहर में 3 सितंबर को तेलंगाना के रहने वाले 30 साल के मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना की जानकारी परिवारवालों को 18 सितंबर को मिली. उनके पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने बताया कि उन्हें अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे के एक दोस्त ने फोन कर यह सूचना दी.

उन्होंने कहा, “आज सुबह मुझे पता चला कि सांता क्लारा पुलिस ने मेरे बेटे को गोली मार दी है और उसका शव किसी अस्पताल में रखा हुआ है. मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि मुझे मेरे बेटे का शव भारत में मांगा दिया जाए.” हसनुद्दीन ने इस घटना की जानकारी भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी और भारतीय वाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को को पत्र लिखकर दी है. उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी अपील की है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था कराई जाए.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, निजामुद्दीन 2016 में हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे. उन्होंने फ्लोरिडा के एक कॉलेज से पढ़ाई की और मास्टर्स डिग्री के बाद वहीं नौकरी करने लगे. हाल ही में उन्हें प्रमोशन मिला और वे कैलिफ़ोर्निया में काम कर रहे थे. उनका पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था. मोहम्मद निजामुद्दीन तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे. वह कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक टेक कंपनी में जॉब कर रहे थे. 

किया जा रहा था भेदभाव
निजामुद्दीन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा था कि उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है. उन्होंने आगे लिखा कि मैंने अपनी सारी परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया है अब बहुत हो गया. US में मौजूद White Supremacy और नस्लवादी सोच को खत्म होना चाहिए. कंपनियों की तानाशाही बंद होनी चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

निजामुद्दीन के खाने में जहर
नौकरी जाने के बाद भी मोहम्मद निज़ामुद्दीन को राहत नहीं मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि एक जासूस और उसकी टीम नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें लगातार परेशान करती रही. हालात इतने बिगड़ गए कि उनके खाने में ज़हर तक मिलाया गया और बाद में उन्हें घर से भी निकाल दिया गया. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में निज़ामुद्दीन ने लिखा – “आज यह सब मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कल किसी और के साथ भी हो सकता है. इसलिए मैं दुनिया से अपील करता हूं कि ऐसे अन्याय और गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और न्याय की मांग करें.”

