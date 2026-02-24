UP News: मुरादाबाद में कमरे हसन का हुआ हाफ एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम

Advertisement
Zee SalaamSalaam Crime NewsUP News: मुरादाबाद में कमरे हसन का हुआ हाफ एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम

Moradabad Encounter: मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में देर रात पुलिस और कथित मवेशी तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ. पुलिस की फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 दूसरे भाग गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:58 AM IST

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना इलाके में देर रात पुलिस और कथित गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. गोलीबारी के दौरान एक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसके 6 साथी भागने में कामयाब रहे. घायल आरोपी को गिरफ्तार कर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) भोजपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, घटना कल देर रात हुई जब उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि भोजपुर थाना इलाके के जंगलों में सात लोग गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्हें घेरने की कोशिश की. पुलिस को देखकर आरोपियों ने गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने भी बचाव में जवाबी कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें:- UP News: मुजफ्फरनगर में आमिर-समद का हुआ हाफ एनकाउंटर

आरोपी की पैर में लगी गोली
गोकशी के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और गिर पड़ा. पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान भोजपुर थाना इलाके के रहने वाले कमरे हसन के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि उस पर पहले भी गोकशी के कई मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस को मौके से एक गैर-कानूनी पिस्टल, एक खाली कारतूस, दो ज़िंदा कारतूस और गोहत्या में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है. बाकी छह फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं और आस-पास के इलाकों में गहन तलाशी चल रही है.

इलाके में पुलिस की गश्त
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को रोकने के लिए इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

