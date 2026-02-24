UP News: मुरादाबाद में कमरे हसन का हुआ हाफ एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना इलाके में देर रात पुलिस और कथित गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. गोलीबारी के दौरान एक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसके 6 साथी भागने में कामयाब रहे. घायल आरोपी को गिरफ्तार कर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) भोजपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, घटना कल देर रात हुई जब उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि भोजपुर थाना इलाके के जंगलों में सात लोग गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्हें घेरने की कोशिश की. पुलिस को देखकर आरोपियों ने गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने भी बचाव में जवाबी कार्रवाई की.

आरोपी की पैर में लगी गोली

गोकशी के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और गिर पड़ा. पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान भोजपुर थाना इलाके के रहने वाले कमरे हसन के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि उस पर पहले भी गोकशी के कई मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस को मौके से एक गैर-कानूनी पिस्टल, एक खाली कारतूस, दो ज़िंदा कारतूस और गोहत्या में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है. बाकी छह फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं और आस-पास के इलाकों में गहन तलाशी चल रही है.

इलाके में पुलिस की गश्त

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को रोकने के लिए इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं.