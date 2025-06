बमबारी से जान बचाकर बच्चों को रूस ले गई थी ईरानी प्रेग्नेंट महिला; नफरती चिंटू ने बच्चे को पटककर ले ली जान!

Moscow Airport Child Attack: रूस की राजधानी मॉस्कों के सबसे बड़े और बिजी शेरेमेत्येवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक सैलानी ने एक 18 महीने के मासूम बच्चे को बेहरमी से सिर के बल जमीन पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अब कोमा में है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बच्चा अपनी प्रेग्नेंट मां के साथ ईरान-इजराइल युद्ध से बचकर अफगानिस्तान के रास्ते रूस पहुंचा था. वहां उन्हें शरण मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस देश को गर्भवती मां अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह मान रही थी, वहीं मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. इस घटना का वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

सीसीटीवी वायरल

हमले का सीसीटीवी फुटेज भारत में ईरानी दूतावास के हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स बच्चे के पास खड़े होकर बच्चे को लगातार घूर रहा है. जब कुछ सेकेंड के लिए उसकी पुशचेयर को संभाल रही थी, तभी उसने मौका पाकर बच्चे को उठाया और पूरी ताकत से एयरपोर्ट के आगमन हॉल में फर्श पर पटक दिया. इस हमले में बच्चे की सिर में गहरी चोट लगी है. रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और कई अंदरूनी जख्म आए हैं. बच्चे को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बच्चा अब कोमा में जीवन के लिए जंग लड़ रहा है.

A traveler at the Moscow airport confronted an Iranian child, whose family left due to the Israeli aggression and brutally assaulted him.The child is in a coma and has serious injuries.

The attack happened as the boy's pregnant mother was collecting his pushchair after their… pic.twitter.com/ZUCu6aliXe

— Iran in India (@Iran_in_India) June 25, 2025