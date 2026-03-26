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MP News: ‘इस मंदिर में मत आना वरना…’, मुस्लिम युवकों को हिंदू संगठन की खुली चेतावनी

Damoh Temple Controversy: मध्य प्रदेश के दमोह में नवरात्रि के दौरान एक मंदिर परिसर के भीतर लगाए गए पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इन पोस्टरों में मुस्लिम युवकों को चेतावनी देने वाले और उनके प्रवेश पर रोक लगाने वाले संदेश लिखे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:54 AM IST

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MP News: ‘इस मंदिर में मत आना वरना…’, मुस्लिम युवकों को हिंदू संगठन की खुली चेतावनी

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से नवरात्रि उत्सव के दौरान शहर के एक प्रमुख देवी मंदिर में कुछ हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए हैं, जिनमें एक मुस्लिम लड़कों को चेतावनी दी गई है. इन पोस्टरों पर मंदिर परिसर के भीतर "अविश्वासियों का प्रवेश वर्जित है" जैसे संदेश लिखे हैं, और साथ ही "लव जिहाद" के प्रति भी सचेत किया गया है. इसके अलावा हिंदू लड़कियों से मंदिर में "पारंपरिक वेशभूषा" पहनकर आने की गुजारिश की गई है.

नवरात्रि उत्सव के दौरान यह मंदिर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला रहता है. सुबह से लेकर देर रात तक हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि अष्टमी और नवमी के दिनों में यह संख्या बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है. इन आगंतुकों में महिलाओं और लड़कियों की एक बड़ी संख्या शामिल होती है. इस भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए "सर्व हिंदू समाज" नामक एक स्थानीय हिंदू संगठन ने मंदिर परिसर के भीतर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं.

सर्व हिंदू समाज के चीफ ने क्या कहा?
सर्व हिंदू समाज के संयोजक नित्या प्यासी का कहना है कि पिछले सालों में मंदिर परिसर के भीतर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई थीं. उनका इल्जाम है कि कुछ मुस्लिम युवक भीड़ का फायदा उठाकर ऐसी गलत हरकतों में लिप्त पाए गए थे. इन्हीं पिछले अनुभवों के आधार पर इस बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर ये पोस्टर लगाए गए हैं.

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"लव जिहाद" को लेकर दिया सलाह
"लव जिहाद" से जुड़ी रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये पोस्टर लड़कियों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, इनमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई मुस्लिम युवक सच्ची श्रद्धा के साथ मंदिर आना चाहता है, तो उसे अपने परिवार की महिलाओं के साथ आना चाहिए. ऐसे व्यक्तियों का स्वागत किया जाएगा. लेकिन, अकेले आने वाले युवकों के प्रवेश पर कड़ी आपत्तियां उठाई गई हैं और इस संबंध में सख्त चेतावनी जारी की गई है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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