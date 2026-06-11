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Madhya Pradesh News: दक्षिणपंथी और कई मीडिया संस्थानों के जरिये लगातार समुदाय विशेष के नौजवानों पर बहुसंख्यक समुदाय के लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी करने और फिर उनकी हत्या के आरोप लगाते रहे हैं. हालांकि, हालिया दिनों इसके उलट कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के नाबालिग लड़कियों के साथ प्रताड़ना और फिर हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है.
इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश के भिंड में देखने को मिली है, जहां महज 17 साल की एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. परिवार का आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि हत्या का मामला है. दूसरी ओर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि नाबालिग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी.
मृतका की पहचान मुस्कान खान के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार (9 जून) की रात भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के मंगदपुरा गांव में हुई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बुधवार को डॉक्टरों के एक पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत की वजहों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
परिजनों के मुताबिक, मुस्कान ने करीब तीन महीने पहले अमायन थाना क्षेत्र के घासीपुरा के रहने वाले 35 साल के अभिषेक शर्मा से प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि अभिषेक शर्मा ने नाबालिग मुस्कान खान का गौरी सरोवर के अर्धनारीश्वर मंदिर में शादी किया था.
मुस्कान के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी शुरू हो गई थी. उनका कहना है कि अभिषेक शर्मा, अक्सर मुस्कान के साथ मारपीट करता था. परिवार के मुताबिक, जब मुस्कान की मां सितारा खान को इन विवादों और बेटी के साथ मारपीट की जानकारी मिली तो अभिषेक के यहां पहुंची थी. इसके बाद वह मुस्कान को करीब एक महीने पहले अपने घर वापस ले आई थी.
परिजनों ने आरोप लगाया है कि मंगलवार रात अभिषेक शर्मा पिस्तौल लेकर मंगदपुरा स्थित अपने ससुराल पहुंचा और मुस्कान को घर से बाहर बुलाया. परिवार का कहना है कि इसके बाद उसने मुस्कान के साथ मारपीट की और घर के बाहर खड़े एक बैटरी रिक्शा के पास दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश की.
ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक, मुस्कान का भाई गुलफान खान कथित तौर पर घटना के समय मौके पर मौजूद थे. गुलफान ने आरोप लगाया कि अभिषेक ने उन्हें हथियार दिखाकर धमकाया, जिसकी वजह से वह अपनी बहन को बचाने के लिए बीच-बचाव नहीं कर सके.
परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के बाद अभिषेक शर्मा वहां से चला गया, लेकिन जाते-जाते उसने इस घटना की किसी को जानकारी देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. परिजनों के मुताबिक, कुछ समय बाद जब मुस्कान की मां घर लौटीं तो उन्होंने अपनी बेटी को घर के बाहर खड़े एक बैटरी रिक्शा के पास बेहोशी की हालत में पड़ा देखा. यह देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत इमरजेंसी सर्विस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद मुस्कान को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान के मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.