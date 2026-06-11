सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद मुस्कान को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान के मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.