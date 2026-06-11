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मुस्कान खान ने तीन माह पहले की थी अभिषेक से शादी; संदिग्ध हालत में मिली लाश!

MP Crime News: मध्य प्रदेश के भिंड में एक नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़िता की पहचान मुस्कान खान के रूप में हुई है. पीड़ित परिजनों ने उसके पति अभिषेक शर्मा पर मुस्कान की हत्या का आरोप गाय है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:27 PM IST
मुस्कान खान ने तीन माह पहले की थी अभिषेक से शादी; संदिग्ध हालत में मिली लाश!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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