इमाम के भेष में मस्जिद में रह रहा था अपराधी, कमरे से 19 लाख के नकली नोट बरामद!

MP Khandwa Counterfiet News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे के इमाम के घर से 19 लाख के नकली नोटों की बरामदगी ने आम इंसान से लेकर पुलिस तक के होश उड़ा दिए हैं. इमाम के खिलाफ मध्य प्रदेश के दो जिलों में 6 आपराधिक मामले डर हैं, लेकिन वो इमाम बनकर मदरसे में नौकरी कर रहा था. पुलिस ने मस्जिद-मदरसे के इंतजामिया कमिटी से कहा है कि किसी अजनबी इमाम रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना न भूले. 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:34 PM IST

MP Khandwa Counterfiet News:  मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे के इमाम के घर से नकली नोटों की खेप बरामद होने और इमाम की गिरफ्तारी ने मस्जिद- मदरसा कमिटियों को भी चिंता में डाल दिया है. इस मामले में पुलिस ने पाया कि नौकरी पर रखे जाने के बाद मदरसा कमिटी ने इमाम जुबैर अहमद का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, जबकि इमाम के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में इंतजामिया कमिटी के लोगों से भी पूछताछ होगी.

मालेगांव पुलिस की गिरफ्त में इमाम  
खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि 29 और 30 अक्टूबर की रात को महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने दो लोगों के कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे. पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी जुबेर अंसारी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पेठिया गांव में  एक मदरसे में इमाम / शिक्षक की नौकरी करता है. इस बिना पर पुलिस ने पेठिया मदरसे के ऊपरी हिस्से में बने जुबैर के कमरे से लगभग साढ़े 16 .80 लाख रुपए के नकली नोट और लगभग 3.28 लाख रुपए के बिना कटे छपे हुए नोट बरामद किए हैं. कुल 19 लाख 78 हजार रुपए के नकली नोट दो बैग में भरे हुए थे. सभी नोट ₹500 के पाए गए हैं. पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक कटर और एक ड्रायर भी बरामद किया है.

पहले से दर्ज हैं 6 आपराधिक मामले 
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी बुरहानपुर जिले के हरी नगर क्षेत्र का रहने वाला है. उसे 12 हज़ार रुपये मासिक के करार पर मदरसे में पढाने के लिए नौकरी पर रखा गया था. पिछले 3 माह से वो नौकरी कर रहा था, लेकिन मदरसा के इंतजामिया कमिटी ने पुलिस से उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया था. पुलिस ने जब जुबैर के आबाई जिले के पुलिस से राबता कायम किया तो पता चला कि जुबैर के खिलाफ बुरहानपुर में पांच और खंडवा जिले में एक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इमाम के कमरे से नोट छापने जैसे कोई मशीन नहीं मिली है. इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि नोट कहीं और छापे गए थे. इमाम जुबैर अंसारी से पूछताछ के बाद ही पूरे नेटवर्क का पता चल पाएगा. खंडवा पुलिस मदरसे में मौलाना को नियुक्त करने के मामले में गांव की इंतजामिया कमेटी से भी पूछताछ करेगी. फिलहाल खंडवा पुलिस मालेगांव पुलिस के संपर्क में है. खंडवा पुलिस की एक टीम मालेगांव भेजी गई है. इमाम जुबैर अंसारी मालेगांव पुलिस की रिमांड पर है.  उससे पूछताछ करने के बाद और रिमांड खत्म होने के बाद उसे खंडवा लाया जाएगा.

खंडवा विधायक ने कहा सभी मदरसों की जांच हो
इमाम के घर से नकली नोट मिलने के बाद बीजेपी विधायक कंचन तनवे ने कहा है कि सभी मदरसे-मस्जिदों की जांच होनी चाहिए. इस तरह की हरकतें देश को खोखला करने की चाल है. बीजेपी विधायक ने इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से करने की बात भी कही है.

