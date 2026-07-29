Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश पड़ी भारी; तांत्रिक के कहने पर मंदिर में गोश्त रखने वाला रज्जाक गिरफ्तार

जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश पड़ी भारी; तांत्रिक के कहने पर मंदिर में गोश्त रखने वाला रज्जाक गिरफ्तार

Khandwa Temple Meat Case: मध्य प्रदेश के खंडवा में शिव-हनुमान मंदिर में गोश्त रखने की खबर से कशीदगी फैल गई थी. पुलिस ने जांच के बाद रज्जाक नाम के शख्स को गिरफ्तार को किया है, जो जेहनी तौर पर बीमार बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, उसने जल्दी अमीर बनने की चाह में तांत्रिक के कहने पर यह कदम उठाया. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 29, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:05 PM IST
जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश पड़ी भारी; तांत्रिक के कहने पर मंदिर में गोश्त रखने वाला रज्जाक गिरफ्तार
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में मुल्जिम

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तमिलनाडु में बिरयानी की चर्चा, तेलंगाना में अंडों की कमी, बंगाल में मेन्यू पर बवाल!
Telangana NEWS1 hr ago
2
madhya pradesh news3 hrs ago
3
Uttar Pradesh news12:32 PM IST
4
jammu kashmir news11:54 AM IST
5
Uttar Pradesh news10:53 AM IST