/जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश पड़ी भारी; तांत्रिक के कहने पर मंदिर में गोश्त रखने वाला रज्जाक गिरफ्तार

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Madhya Pradesh News Today: कभी-कभी जल्द अमीर बनने की चाह और अंधविश्वास इंसान को ऐसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जहां वह अपने ही समाज में नफरत और अशांति का सबब बन जाता है. कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सामने आया है, जहां शिव-हनुमान मंदिर में गोश्त रखने के इल्जाम में पुलिस ने मुबय्यना मुल्जिम रज्जाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस पूछताछ में मुल्जिम ने बताया कि अमीर बनने की ख्वाहिश में उसने एक तांत्रिक बाबा के कहने पर यह कदम उठाया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मुल्जिम की जेहनी हालत नॉर्मल नहीं लग रही है. अधिकारियों ने कहा कि मुल्जिम के जेहनी हालत की जांच कराई जा रही है. पुलिस पूरे मामले के तमाम पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है.
मंदिर में गोश्त रखने का क्या है मामला?
दरअसल, यह मामला 21 जुलाई का है. खंडवा जिले के पंधाना कस्बे में मौजूद शिव और हनुमान मंदिर में किसी नामालूम शख्स ने गोश्त के टुकड़े रख दिए थे. जैसे ही इसकी जानकारी मुकामी लोगों को मिली, इलाके में नाराजगी फैल गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी. घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान पंधाना थाने पहुंचे.
हिंदू तंजीम के लोगों ने एहतिजाज करते हुए पुलिस से मजहबी जज्बात को मजरुह करने का इल्जाम लगाते हुए मुल्जिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ.
सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल
मामले के संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना. पुलिस के मुताबिक, तीन दिन के वक्फे में एक मश्कूक शख्स कैमरे में जाता हुआ दिखाई पड़ा. जांच उसकी पहचान रज्जाक गनी के तौर पर हुई. इसी फुटेज और दीगर सबूतों की बुनियाद पर पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस पूछताछ में मुल्जिम ने बताया कि उसकी ख्वाहिश थी कि वह जल्दी से अमीर बन जाए. इसी लालच में उसने एक तांत्रिक से राब्ता किया. पुलिस के मुताबिक, तांत्रिक के कहने पर उसने मंदिर में गोश्त रखा. हालांकि, पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और तांत्रिक किरदार समेत तमाम पहलुओं की छानबीन की जा रही है.
पुलिस ने क्या कहा?
खंडवा के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) महेंद्र तारणेकर ने बताया कि घटनास्थल से मिले सबूतों की बुनियाद पर एक मश्कूक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. उसे पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि मुल्जिन की जेहनी हालत की जांच कराई जा रही है.
ASP ने यह भी कहा कि जांच में यह जानकारी सामने आई है कि मुल्जिम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी तांत्रिक के राब्ते में था और मुबय्यना तौर पर उसी के कहने पर उसने यह काम किया. फिलहाल पुलिस ने मजहबी जज्बात मजरूह करने और अम्नो अमान में खलल डालने के इल्जाम में मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की गई है.