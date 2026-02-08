Advertisement
MP News: 1980 में की 100 रुपये की चोरी, अब 45 साल बाद पुलिस ने सलीम को दबोचा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी के मामले में पुलिस की सालों बाद की गई कार्रवाई सुर्खियों में है. साल 1980 में गेहूं चोरी करने के मामले में फरार रहे सलीम नाम के शख्स पुलिस ने करीब चार दशक बाद गिरफ्तार किया. पुराने लंबित मामलों की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी का सुराग मिला और विशेष अभियान में उसे पकड़ लिया गया.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:53 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Madhya Pradesh News: कहावत है कि "कानून के हाथ लंबे होते हैं." मध्य प्रदेश पुलिस की एक कार्रवाई पर यह कहावत फिट बैठती है. करीब 45 साल पहले हुई महज 100 रुपये की कथित चोरी का मामला अब जाकर पुलिस की कार्रवाई से सुर्खियों में आ गया है. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग को एक पुराने केस में फरार रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला भले ही मामूली चोरी से जुड़ा हो, लेकिन कानून की प्रक्रिया ने दशकों बाद भी आरोपी तक पहुंचने का दावा किया है.

आईएएनएस में छपी खबर के मुताबिक, पूरी कहानी साल 1980 की है. उस समय बलखाड़ गांव के पास स्थित बलसमुंद काकड़ इलाके में मुजीद के बेटे सलीम समेत सात नौजवानों के एक ग्रुप पर आरोप लगा था कि उन्होंने रात के समय खेतों में घुसकर गेहूं चोरी किया. बताया गया कि चोरी किए गए गेहूं की कीमत करीब 100 रुपये थी. उस दौर में एक क्विंटल अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत लगभग 115 रुपये थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि चोरी की गई मात्रा सिर्फ कुछ किलोग्राम ही थी.

आरोप है कि चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से सलीम और उसका परिवार गांव छोड़कर पड़ोसी धार जिले में चला गया. वहां उन्होंने बाग क्षेत्र में नई जिंदगी शुरू की. समय बीतता गया और सलीम धीरे-धीरे एक सामान्य जीवन जीने लगे. उन्होंने एक छोटी दुकान खोली और रोजमर्रा की जिंदगी में जुटकर अपने परिवार का पालन-पोषण किया. बताया जाता है कि शायद उन्हें लगने लगा था कि अतीत की वह घटना अब पीछे छूट चुकी है.

इस दौरान मामले की फाइल पुलिस रिकॉर्ड में सालों तक पड़ी रही और उसके पुराने दस्तावेज धूल खाते रहे. इसी बीच सलीम एक फरार नौजवान से बुजुर्ग दुकानदार बन गए. हालांकि, हाल के दिनों में मध्य प्रदेश प्रशासन के जरिये लंबित मामलों को निपटाने और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया गया.

मंडलेश्वर की पुलिस उपमंडल अधिकारी (एसडीओपी) श्वेता शुक्ला ने बताया कि 1 से 31 जनवरी तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुराने वारंट और अनसुलझे मामलों की फिर से जांच की गई. इसी जांच के दौरान सलीम के एक पूर्व साथी से उसके ठिकाने के बारे में अहम जानकारी मिली. इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खलताका चौकी के पुलिसकर्मियों ने तेजी से कदम उठाए और शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

