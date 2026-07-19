/मध्य प्रदेश में मुस्लिम छात्र से हैवानियत! निर्वस्त्र कर घंटों तक किया टॉर्चर, 8 गिरफ्तार

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 20 साल के एक मुस्लिम स्टूडेंट के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्टूडेंट सिर्फ़ अंडरवियर पहने हुए दिख रहा है और कई लोग उसे पीटते और परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ़्तार किया.
FIR के मुताबिक, पीड़ित सोहेल खान सिवनी ITI में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्टूडेंट है. इल्जाम है कि चूना भट्टी चौक पर एक चाय की दुकान से कुछ लोगों के समूह ने उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे एक सुनसान खेत में ले जाया गया और करीब दो घंटे तक बेरहमी से पीटा गया. पिटाई के दौरान उस पर लोहे के पाइप, डंडे और बिजली के तारों से हमला किया गया. शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि उसके ज़ख्मों पर मिर्च और नमक का मिश्रण लगाया गया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ.
पीड़ित ने लगाया गंभीर आरोप
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पिटाई के दौरान उसे गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई. उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने चाकू दिखाया और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया, तो उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कर दिया जाएगा. FIR के मुताबिक, यह घटना एक युवती से जुड़े विवाद के कारण हुई. इल्जाम है कि बाद में हमलावर सोहेल खान को एक कॉलेज कैंपस ले गए और उस युवती की मौजूदगी में उससे माफी मंगवाई. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.
पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार
वायरल वीडियो में कुछ लोग पीड़ित की पीठ पर लाल-सफेद रंग का पदार्थ लगाते हुए दिख रहे हैं, जबकि अन्य लोग उसे पीट रहे हैं. वीडियो के दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पीयूष, मनबीत रेकवार, सुखलाल उर्फ़ दादू यादव, अभिषेक, दीपक और अभय शामिल हैं. सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.