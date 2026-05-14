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Zee SalaamSalaam Crime NewsMuradabad: अपने ही घर में बेटी ने बाप से लूट लिया 1.20 करोड़ कैश; सदमे में पूरा समाज!

Muradabad: अपने ही घर में बेटी ने बाप से लूट लिया 1.20 करोड़ कैश; सदमे में पूरा समाज!

Muradabad News: ये घटना उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी मुरादाबाद की है, जहाँ एक पीतल कारोबारी के घर में 1.20 करोड़ की लूट हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कारोबारी की बेटी, उसके प्रेमी और 3 अन्य दोस्तों को लूटपाट के इलज़ाम में गिरफ्तार के जेल भेज दिया है. पुलिस ने लूट की 47 लाख रकम भी बरामद कर ली है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 14, 2026, 08:26 PM IST

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पीतल कारोबारी की आरोपी बेटी अरीबा
पीतल कारोबारी की आरोपी बेटी अरीबा

नई दिल्ली: घर वालों से बहाने से पैसे ऐंठने के लिए बेटे अक्सर बदनाम होते हैं, लेकिन मुरादाबाद में एक बेटी ने जो किया है, उसे जानकर किसी भी माँ- बाप या भाई- बहन को धक्का लग सकता है! यहाँ के एक पीतल कारोबारी की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में 1. 20 करोड़ का डाका डाल दिया. 

मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि इसी महीने की 11 तारीख की सुबह नागफनी थाना इलाके में एक घटना हुई थी. 5 से 6 लोग एक पीतल कारोबारी के घर में घुसकर हथियारों के बल पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए थे. 

घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस ने बताया कि पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा ने ही अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियो के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. बेटी ने ही घर मे लगे डिजिटल लॉकर की एक चाबी अपने प्रेमी को दी थी. उसने लॉक खोलकर अपने दोस्तों के साथ घर में घुसा. लूटपाट के बाद आरोपियों ने कारोबारी और उसके बेटे बेटे को तमंचा दिखाकर घर के सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल कर अपने साथ ले गए थे.आरोपियों का प्लान था कि इस पैसे का बंटबारा कर लेंगे और पीड़ित कारोबारी की बेटी अरीबा और उसका प्रेमी शादी कर अपना घर बसा लेंगे. 

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पुलिस ने इस घटना मे 47 लाख 24 हजार रुपए, 2 गाड़िया, 5 मोबाइल फ़ोन व 4 तमंचे बरामद किये हैं, और शेष रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है. 

एसएसपी के मुताबिक, इस घटना के प्रयास आरोपियों द्वारा पिछले 6 महीने से किए जा रहे थे. इससे पहले करीब 2 बार रेकी भी की गई थी और फिर 11 तारीख को घटना को अंजाम दिया गया. एसएसपी के मुताबिक, 8 लोगों के घटना में शामिल होने की आशंका है. पुलिस ने अरीबा समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद न सिर्फ पीड़ित कारोबारी के घर में बल्कि आस पड़ोस में भी लोग इस बात से हैरत में हैं कि क्या घर की बेटी भी इस तरह की हरकत कर सकती है? किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सच ये ही है कि बेटी ने ही अपने बाप को लूट लिया! 

इसे भी पढ़ें: मदरसे में छात्र अनिसुर रहमान की हत्या से मचा हड़कंप; हिरासत में संदिग्ध छात्र

 

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Hussain Tabish

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