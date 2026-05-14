Muradabad: अपने ही घर में बेटी ने बाप से लूट लिया 1.20 करोड़ कैश; सदमे में पूरा समाज!

नई दिल्ली: घर वालों से बहाने से पैसे ऐंठने के लिए बेटे अक्सर बदनाम होते हैं, लेकिन मुरादाबाद में एक बेटी ने जो किया है, उसे जानकर किसी भी माँ- बाप या भाई- बहन को धक्का लग सकता है! यहाँ के एक पीतल कारोबारी की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में 1. 20 करोड़ का डाका डाल दिया.

मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि इसी महीने की 11 तारीख की सुबह नागफनी थाना इलाके में एक घटना हुई थी. 5 से 6 लोग एक पीतल कारोबारी के घर में घुसकर हथियारों के बल पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए थे.

घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस ने बताया कि पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा ने ही अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियो के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. बेटी ने ही घर मे लगे डिजिटल लॉकर की एक चाबी अपने प्रेमी को दी थी. उसने लॉक खोलकर अपने दोस्तों के साथ घर में घुसा. लूटपाट के बाद आरोपियों ने कारोबारी और उसके बेटे बेटे को तमंचा दिखाकर घर के सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल कर अपने साथ ले गए थे.आरोपियों का प्लान था कि इस पैसे का बंटबारा कर लेंगे और पीड़ित कारोबारी की बेटी अरीबा और उसका प्रेमी शादी कर अपना घर बसा लेंगे.

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पुलिस ने इस घटना मे 47 लाख 24 हजार रुपए, 2 गाड़िया, 5 मोबाइल फ़ोन व 4 तमंचे बरामद किये हैं, और शेष रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है.

एसएसपी के मुताबिक, इस घटना के प्रयास आरोपियों द्वारा पिछले 6 महीने से किए जा रहे थे. इससे पहले करीब 2 बार रेकी भी की गई थी और फिर 11 तारीख को घटना को अंजाम दिया गया. एसएसपी के मुताबिक, 8 लोगों के घटना में शामिल होने की आशंका है. पुलिस ने अरीबा समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद न सिर्फ पीड़ित कारोबारी के घर में बल्कि आस पड़ोस में भी लोग इस बात से हैरत में हैं कि क्या घर की बेटी भी इस तरह की हरकत कर सकती है? किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सच ये ही है कि बेटी ने ही अपने बाप को लूट लिया!

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