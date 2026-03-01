धर्म-जाति की गाली देने से रोका तो भड़का मनीष; परिवार संग मिलकर सलाम को उतारा मौत के घाट

Bihar Murder News: बिहार के दरभंगा जिले से हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. इतवार (1 मार्च) को जमालपुर थाने में 65 साल के मुस्लिम बुजुर्ग की दबंगों ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी और पीड़ित अलग-अलग समुदाय के होने की वजह से घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गये.

मिली जानकारी के मुताबिक, दरभंगा जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव में इतवार को 65 साल के बुजुर्ग अब्दुल सलाम की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. हालात को देखते हुए प्रशासन ने गांव में पुलिस कैंप लगा दिया है और डीआईजी, एसएसपी, डीएम व एसडीपीओ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान झगरुआ गांव निवासी 65 साल के अब्दुल सलाम के रूप में हुई है. इस मामले में परिजनों ने पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम बताया जा रहा है. इसके अलावा उसका भाई रौशन कुमार राम, मां विमला देवी और दो अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

बताया जा रहा है कि गांव में मनीष कुमार राम के ईंट की चोरी हो गई थी. इसके बाद उसकी मां विमला देवी गाली-गलौज करने लगी. उसी समय वहां से अब्दुल सलाम गुजर रहे थे. आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज और जातीय टिप्पणी पर आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसके बाद मनीष कुमार राम और अन्य आरोपियों ने अब्दुल सलाम पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, इसकी वजह वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े.

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल अब्दुल सलाम को इलाज के लिए किरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालांकि वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. दरभंगा के डीएम कौशल किशोर, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, डीआईजी मनोज तिवारी और बिरौल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस कैंप भी लगाया गया है.

बिरौल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है.

