Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3080838
Zee SalaamSalaam Crime Newsमुजफ्फरनगर: बहू के आरोप और बदनामी के बोझ तले टूटे इस्तेखार, फिर उठाया खौफनाक कदम

मुजफ्फरनगर: बहू के आरोप और बदनामी के बोझ तले टूटे इस्तेखार, फिर उठाया खौफनाक कदम

UP Suicide Case: शादी, दहेज और शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. मुजफ्फरनगर के हाजीपुर में 55 साल के इस्तेखार ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी. बताया जा रहा है कि मृतक की बहू ने उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, इससे वह समाज में बदनामी के डर से तनाव में थे. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पड़ोसियों ने इन आरोपों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:53 PM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्म एआई तस्वीर)

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार (20 जनवरी) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 55 साल के शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है.  

बताया जा रहा है कि मृतक के छोटे बेटे की बहू ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिससे वह बेहद आहत था और बदनामी के डर से उसने यह कदम उठाया. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाजीपुर की है. यहां रहने वाले 55 साल के इस्तेखार नाम के शख्स ने सोमवार को अपने घर के पास स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, इलाके में हड़कंप मच गया. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक इस्तेखार के छोटे बेटे राजा का कुछ समय पहले खतौली निवासी नाजमा के साथ निकाह हुआ था. शादी के कुछ ही दिनों बाद नाजमा ने अपने शौहर राजा पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उसने सिविल लाइन थाने में अपने ससुर इस्तेखार पर भी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया. इस मुकदमे के बाद से ही इस्तेखार समाज में बदनामी की वजह से मानसिक तनाव में रहने लगा थे. परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक, इसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले गये थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इन्हीं आरोपों और समाज में बदनामी के डर से इस्तेखार मानसिक रूप से टूट गए थे और फिर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाय.  इस मामले को लेकर पुलिस भी हर पहलू से जांच में जुट गई है. सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि सोमवार शाम थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी कि इस्तेखार नाम के शख्स की ट्रेन के सामने आने से मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि अभी मौत की वजहों को लेकर कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पड़ोसी मोहम्मद मुंतजिर ने बताया कि करीब दो साल पहले इस्तेखार के छोटे बेटे की शादी हुई थी. कुछ दिन पहले बहू अपने मायके चली गई थी. उन्होंने बताया कि चार-पांच दिन पहले लड़की के घरवाले यहां आए थे और उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद सिविल लाइन थाने में तहरीर दी गई और इस्तकार तथा उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया. इसमें छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं.

मोहम्मद मुंतजिर का कहना है कि यह सब गलत था और मोहल्ले का हर आदमी इसकी गवाही दे सकता है कि इस्तेखार ऐसा इंसान नहीं था. उनके मुताबिक, इस्तेखार को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. उन्हें बार-बार फोन करके धमकियां दी जा रही थीं कि 30 लाख रुपये दो, नहीं तो पूरे परिवार को जेल भेजवा दिया जाएगा. बार-बार पुलिस की दबिश भी दिलवाई जा रही थी, जिससे वह बुरी तरह टूट गए थे.

यह भी पढ़ें: हिन्दूवादी नेत्री हर्षिता ठाकुर के खिलाफ मुकदमा, धार्मिक जुलूस के दौरान दरगाह देखकर भड़क गए थे उनके जज़्बात!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsMuzaffarnagar newsmuslim news

Trending news

mazar demolition
UP News: श्रावस्ती में तोड़ा गया मज़ार, आगरा में 2 मजारों को 60 दिन का अल्टीमेटम!
muslim news
मंदिर में पेशाब का आरोप, छावनी में तब्दील हुआ सोनभद्र का बहेरा गांव
Shabe Barat 2026
आज देखा गया शाबान का चाँद; इस दिन होगा शब-ए-बरात और फरवरी में इस तारीख से होगा रोज़ा
Asaduddin Owaisi on Bengal Election
बांगाल विधानसभा चुनाव में होगी AIMIM की एंट्री! ओवैसी के बयान से कहीं ख़ुशी कहीं गम
Karnatka news
हिन्दूवादी नेत्री पर केस, धार्मिक जुलूस के दौरान दरगाह देखकर भड़क गए थे उनके जज़्बात!
Muslim girl
एग्जाम देने मुंह पर चुन्नी लपेटकर पहुंची थी मुस्लिम लड़की; सेंटर पर नहीं मिली एंट्री
supreme court on hate speech
कब-कब और किसने दिया 'हेट स्पीच' पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर SC की सख्ती
mp news
भोजशाला विवाद: क्या छीनी जाएगी मुस्लिमों की सदियों पुरानी इबादत? SC करेगा फैसला
Bihar News
मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो..दाऊद को भीड़ ने पीटा
Nirmohi Akhara Chief on Muslim
इन जगहों पर मुसलमानों को एंट्री पर हो बैन', निर्मोही अखाड़ा चीफ का बयान