Muzaffarnagar Riot Case में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में 23 आरोपी बरी

Muzaffarnagar Riots 2013 Case: मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में एक कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण 23 आरोपियों को बरी कर दिया. मोहम्मदपुर राय सिंह गांव में हुई हिंसा से जुड़ा यह फैसला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:00 AM IST

Muzaffarnagar News: 2013 में  उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. इस हिंसा में हजारों लोगों के घर उजड़ गए और सैकड़ों लोग मारे गए. पुलिस ने दंगों के सिलसिले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था. इस मामले में सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने 23 आरोपियों को बरी कर दिया है.

दरअसल, मुजफ्फरनगर जिले के भोरा कलां पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुहम्मदपुर राय सिंह गांव में हुई एक हिंसक घटना से जुड़ा था. लंबी सुनवाई के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (कोर्ट नंबर 4) कनिष्क कुमार ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों की गवाही और उपलब्ध सबूतों की अच्छी तरह से समीक्षा करने के बाद फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर धार्मिक नफरत फैलाने, दंगे भड़काने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया था. हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पेश किए गए सबूत आरोपों को साबित करने के लिए काफी नहीं थे. इसी आधार पर सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया.

कोर्ट में दी गई थी ये दलील
कोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किया जा सका. कई गवाहों की गवाही में विरोधाभास था और आरोपियों को अपराध स्थल से जोड़ने वाले अहम कड़ियों को कोर्ट के सामने साफ तौर पर साबित नहीं किया जा सका. इसलिए, कोर्ट को आरोपियों को शक का फायदा देना पड़ा. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ आरोपी कार्यवाही के दौरान जेल में थे और कोर्ट में मौजूद नहीं हो सके. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उन्हें सिर्फ जेल में होने के आधार पर बरी नहीं किया गया, बल्कि सबूतों की कमी के कारण बरी किया गया.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगों को राज्य के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों में से एक माना जाता है. मुहम्मदपुर राय सिंह गांव में एक हिंसक भीड़ ने कई घरों पर हमला किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सामान लूटा और कई घरों में आग लगा दी. गांव लंबे समय तक डर और तनाव के माहौल में रहा. इस हिंसा के दौरान, रईसुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बाद में उनके बेटे हनीफ ने हत्या, दंगा और आगजनी सहित गंभीर आरोपों के तहत एक रिपोर्ट दर्ज कराई. अलग से गंगा प्रसाद की शिकायत के आधार पर पुलिस वाहनों को जलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Muzaffarnagar newsMuzaffarnagar riot caseMuzaffarnagar riots 2013 case23 accused acquitted

