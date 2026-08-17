/दहेज और जमीन के विवाद में नसरीन की गई जान! पति समेत छह लोगों पर केस दर्ज

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मायके ले जाकर महिला को सुपुर्द-ए-खाक किया गया, मामले में पुलिस ने पति इसरार उर्फ गुड्डू समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मुल्जिम पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी पति की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया बिजली का तार समेत दीगर सामान बरामद किया गया है. पुलिस अब मामले में शामिल दीगर मुल्जिमों की भूमिका की जांच कर रही है, फिलहाल इस खौफनाक वारदात के पीछे दहेज उत्पीड़न और मायके की संपत्ति को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. हालांकि हत्या की पूरी वजह और घटना में सभी आरोपियों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी.