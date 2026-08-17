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दहेज और जमीन के विवाद में नसरीन की गई जान! पति समेत छह लोगों पर केस दर्ज

Rampur Murder Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. परिजनों ने दहेज और मायके की संपत्ति को लेकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 17, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:15 PM IST
दहेज और जमीन के विवाद में नसरीन की गई जान! पति समेत छह लोगों पर केस दर्ज

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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