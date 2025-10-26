BJP शासित राज्य औरतों और बच्चों के अपराध में देशभर में अव्वल, NCRB के आंकड़े कर देगी सन्न!

Women Crime in India: भारत में हालिया कुछ समय में औरतों और बच्चों के खिलाफ अपराध में तेजी से इजाफा हुआ है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ें रोंगटे खड़े करने वाले हैं. एक्सपर्ट की मानें तो इस तरह के अपराध की संख्या कहीं ज्यादा है, इसकी वजह है कि भारत जैसे देश में कई लोग कानूनी दलदल और पुलिसिया भागदौड़ में नहीं पड़ना चाहते हैं, जबकि कुछ मामलों में पुलिस भी अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए इस तरह के केस दर्ज ही नहीं तरती है.

NCRB के अलग-अलग राज्यों को लेकर पेश किया डाटा कई मायनों में हैरान करने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है. केंद्र और राज्य में भी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस तरह की घटनाओं में इजाफा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में रोजाना औसतन 60 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण होता है, जिससे इन क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

साल 2023 में सिर्फ तीन बीजेपी शासित राज्यों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. इसके उलट केरल, तमिलनाडु, पंजाब और झारखंड जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों में कुल अपहरण की संख्या महज 2,200 थी.

महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार है. महायुति सरकार में ही महाराष्ट्र में बच्चों के अपहरण के 13,150 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 9,850 लड़कियां थीं. इसी तरह मध्य प्रदेश में लड़कियों के अपहरण के 9,031 मामले दर्ज किए गए, जबकि बिहार में 5,485 अपहरण के मामले सामने आए हैं. इसके मुकाबले तमिलनाडु में 161, केरल में 155 और पंजाब में 1,329 अपहरम के मामले दर्ज किए गए हैं.

एनसीआरबी के मुताबिक, इस तरह के अपराधों के लिए भारतीय कानून में सख्त सजा का प्रवाधान है. इस तरह के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया जाता है. जैसे धारा 363 (अपहरण), 365 (गलत तरीके से बंदी बनाना), 366 (शादी के लिए अपहरण) और 369 (10 साल से कम उम्र के बच्चों का चोरी के इरादे से अपहरण) शामिल हैं. बीते कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है और पुलिस की कार्रवाई भी संशय के घेरे में रही है.

इससे पहले साल 2022 और 2023 के बीच भारतीय जनता पार्टी शासित प्रमुख राज्यों में अपहरण की घटनाओं में खासा इजाफा दर्ज किया गया थआ. इस दौरान उत्तर प्रदेश में 401, बिहार में 2,489, महाराष्ट्र में 846, मध्य प्रदेश में 1,359 और राजस्थान में 1,058 मामले सामने आए थे. खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है.

विपक्षी दलों का कहना है कि यह आंकड़ें भारतीय जनता पार्टी के जरिये दिया गया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के बिल्कुल उलट है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान का ऐलान करते हुए कहा कि इसका मकसद लड़कियों को सुरक्षित और सशक्त बनाना है. हालांकि, इस वृद्धि के पीछे अलग-अलग वजहें बताई जा रही हैं.

