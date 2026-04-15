4 दिन बाद थी सहेली की शादी; बदले की आग में जल रही गुलिस्ता ने मुंह पर डाल दिया तेज़ाब!

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके अपराध के गढ़ बनते जा रहे हैं. यहाँ कानून को कोई खौफ नहीं है. ऐसा लग रहा है कि ताकतवर,दबंग, बदमाश या छपरी की इच्छा ही कानून है.उत्तर पूर्वी दिल्ली गोकलपुरी इलाके में मंगलवार को जो घटना हुई है, वो बेहद डरावना और खतरनाक है!

यहाँ 22 साल की एक लड़की नाजनीन (बदला हुआ नाम) की 19 अप्रैल को शादी होने वाली थी. घर मेहमानों से भरा हुआ था. घर में शादी वाल हंसी- ख़ुशी का माहौल था, लेकिन इन खुशियों को नाजनीन की सहेली गुलिस्ता की ही मानो नज़र लग गई!

मंगलवार को नाजनीन की एक पड़ोसी गुलिस्ता नाम की लड़की, जो उसके घर के सामने ही रहती है, और उसकी सहेली भी है, वो उसके घर आई. गुलिस्तां ने नाजनीन से मेहंदी लगवाने और उसे लगाने को लेकर आपस में बात करने लगी. इसी बीच उसने अचानक कोल्डड्रिंक की बोतल में छिपाकर लाये हुए तेज़ाब से भरे बोतल को नाजनीन के चेहरे पर उड़ेल दिया, और वहां से भाग गयी. नाज़नीन चेहरे पर तेज़ाब पड़ते ही दर्द और जलन से कराह उठी. घर में कोहराम मच गया. ज़ख़्मी हालत में उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसके चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा झुलस गया है.

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नाज़नीन का परिवार गरीब है, जबकि गुलिस्तां का परिवार दबंग है. उसके घरवालों ने बताया कि दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और साथ में पढ़ाई भी करती हैं. लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, घर वाले इस बारे में कुछ भी बता पाने में नाकाम हैं. उनका कहना है कि हमारी या मेरी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है.

उधर, पुलिस ने आरोपी लड़की गुलिस्ता को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी सहेली ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि पीड़िता की जिस लड़के से शादी हो रही है, वह उससे मोहब्बत करती है. लड़का भी उससे प्यार करता है, लेकिन वह शादी किसी दूसरी लड़की यानी उसकी सहेली से कर रहा था. इसी गुस्से की वजह से उसने अपनी सहेली के चेहरे पर तेज़ाब डालकर उसका चेहरा जला दिया.उसने कहा कि वो जिससे शादी कर रही है, वो सिर्फ मेरा है. उसने उसका चेहरा जला दिया है, अब वो कभी खुद को आइने में भी देख नहीं सकेगी.

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