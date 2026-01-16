Odisha News: पवन, पिंटू, नेपाली और साथियों ने की शेख मोहम्मद की मॉब लिंचिंग, 5 गिरफ्तार

Balasore Mob Lynching: ओडिशा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. हाल ही में एक मुस्लिम मजदूर को भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर दी. अब, ओडिशा के बालासोर में एक वैन हेल्पर शेख मोहम्मद को पीट-पीटकर मार डाला गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि भीड़ उस आदमी को लाठियों से पीट रही है और उसे "जय श्री राम" बोलने के लिए मजबूर कर रही है.

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीड़ित एक पिकअप ट्रक में एक गाय और कुछ अन्य मवेशियों को ले जा रहा था. कथित तौर पर एक भीड़ ने मवेशियों को ले जाने का विरोध करते हुए गाड़ी को रोक दिया. इसके बाद कथित तौर पर गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर को पीटा गया. हेल्पर पर एक जानलेवा हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

घटना का वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग पीड़ित को धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना बुधवार 14 जनवरी को सुबह 5 बजे हुई. पुलिस ने शुरू में गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर और मालिक को आरोपी बनाया गया था. हालांकि, इस शिकायत में कथित हमले का जिक्र नहीं था. बाद में मृतक हेल्पर के भाई की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया. मृतक की पहचान शेख मोहम्मद के रूप में हुई है.

The lynching of Indian Muslims has become so brutally normalised that the country has learned to live with it. Not just news channels and reporters, but even opposition parties have stopped pretending to care. Worse is, even social media, which is known to outrage on such… https://t.co/fj8kBrKRro — Mohammed Zubair (@zoo_bear) January 16, 2026

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस की शुरुआती FIR के मुताबिक, मवेशियों से भरा एक पिकअप ट्रक जयदेव शहर की तरफ जा रहा था. ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. FIR में कहा गया है कि गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई. जब लोग मौके पर पहुंचे, तो ड्राइवर को इलाज के लिए पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था, और बताया गया कि मौके पर एक गाय मिली. शिकायत में आगे कहा गया है कि गाय को गौशाला ले जाया गया, जबकि गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

हमलावरों की हुई पहचान

इस घटना के बाद 14 जनवरी को मृतक हेल्पर के भाई ने एक और शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि पांच लोगों ने सड़क पर गाड़ी रोकी और उसके भाई पर जानलेवा हथियारों से हमला किया. शिकायत में आगे कहा गया है कि थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची. इसके बाद पीड़ित को बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103(2) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, दूसरी FIR के सिलसिले में पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. हमलावरों की पहचान बापू, पवन, पिंटू, नेपाली और चिनू तेलंगा के रूप में हुई है, जिन्होंने शेख पर धारदार हथियारों, पाइप और चाकुओं से हमला किया.