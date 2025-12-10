Odisha: महिला की सिर कटी लाश मिलने से भड़का तनाव, प्रशासन ने बुलाई शांति बैठक

Malkangiri Violence Update: मलकानगिरी में जिला प्रशासन ने हाल ही में दो समुदायों के बीच तनाव के बाद MV/26 और रेखलागुडा गांवों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई. यह बैठक एक महिला का बिना सिर वाला शव मिलने के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पों के बाद हुई. जिला कलेक्टर के कार्यालय में बैठक के बाद मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक विनोद पाटिल ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने सद्भाव बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

पाटिल ने मंगलवार को ANI को बताया, "दोनों समितियां शांति बनाए रखने पर सहमत हो गई हैं. वे दोनों इस स्थिति को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं." बैठक की अध्यक्षता करने वाले मलकानगिरी कलेक्टर सोमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों समुदायों के लगभग 30-35 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

उपाध्याय ने कहा, "शांति समिति की बैठक में दोनों समुदायों के 30 से 35 प्रतिनिधि मौजूद थे. उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि उन्हें मलकानगिरी की शांतिपूर्ण पहचान बहाल करने की जरूरत है. आदिवासी समुदाय ने हत्या से जुड़े उकसावे की निंदा की. उन्होंने गांव में हुई दोनों घटनाओं की निंदा की और बंगाली समुदाय से माफी मांगी. दोनों समुदायों के बीच समझ और विश्वास बढ़ा है."

अधिकारियों के मुताबिक, शव मिलने के तुरंत बाद झड़पें हुईं, जिससे जिले में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. जिला प्रशासन ने बताया कि हिंसा के दौरान 163 घरों को नुकसान पहुंचा है. प्रभावित इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. 8 दिसंबर को ओडिशा सरकार ने मलकानगिरी जिले में WhatsApp, Facebook और X सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर प्रतिबंध को 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक 18 घंटे के लिए और बढ़ा दिया.

मलकानगिरी कलेक्टर ने पत्रकारों को बताया कि दोनों समुदायों के बीच बातचीत के बाद स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, "अब स्थिति शांतिपूर्ण है. दोनों समुदायों के बीच एक समझौता हो गया है. उन्होंने आज की शांति समिति की बैठक के लिए अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम बताए हैं. हमें उम्मीद है कि सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी. प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, 163 घरों को नुकसान पहुंचा है. पीड़ित के बेटे को 30,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है. मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है."

राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंज़ूर की है. महिला के बेटे को पहले ही 30,000 रुपये मिल चुके हैं. सोमवार को पहले पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि लापता सिर की तलाश करने और हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए एक वैज्ञानिक टीम, एक स्निफर-डॉग स्क्वाड और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. टीमें इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं.

ओडिशा सरकार ने सोमवार को झड़पों के बाद पहली बार 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को निलंबित कर दिया था. गृह विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, "असामाजिक तत्व" WhatsApp, Facebook और X पर "झूठे, भड़काऊ और उत्तेजक संदेश" फैला रहे थे, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया था. अधिसूचना में कहा गया है, "राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि मलकानगिरी जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है. स्थिति बिगड़ गई है और गंभीर हो गई है, जिसमें असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठे, भड़काऊ और उत्तेजक संदेश प्रसारित कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने का खतरा है."

जिला प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए संचार को तुरंत बंद करने का अनुरोध किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने 8 दिसंबर को शाम 6 बजे से 9 दिसंबर को शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाओं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को निलंबित कर दिया. यह प्रतिबंध अब 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है.