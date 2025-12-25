Advertisement
Odisha News: पहले मांगा ID कार्ड, फिर मुस्लिम मजदूर की कर दी मॉब लिचिंग

Odisha Mob Lynching News: ओडिशा के संबलपुर में प्रवासी मजदूर जुएल शेख को पीट-पीटकर मार डाला गया. आरोप है कि हमलावरों ने उससे पहचान पत्र मांगा फिर हत्या कर दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:02 PM IST

Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा के संबलपुर ज़िले में 24 दिसंबर को एक प्रवासी मज़दूर की मॉब लिंचिंग हुई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतक की पहचान 30 साल के जुएल शेख के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और संबलपुर में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था. 

जराए के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:30 बजे शांतिनगर इलाके में हुई. काम खत्म करने के बाद जुएल शेख और तीन अन्य प्रवासी मज़दूर एक चाय की दुकान पर रुके थे. चश्मदीदों का कहना है कि चार से पांच अज्ञात लोग मौके पर आए और मज़दूरों से पूछताछ करने लगे. आरोपियों ने कथित तौर पर मज़दूरों पर अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने का आरोप लगाया और उनके पहचान पत्र दिखाने की मांग की। बात बढ़ गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

बताया जा रहा है कि पहचान पत्रों को लेकर बहस के बाद आरोपियों ने जुएल शेख पर हमला करना शुरू कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे मज़दूर भागने में कामयाब रहे. आसपास के लोगों ने दखल दिया और घायल जुएल शेख को पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने रखा अपना पक्ष
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह भीड़ हिंसा का मामला था और वे अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान इकट्ठा कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, इस घटना ने प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा की है और पीड़ित परिवार के लिए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है. प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

