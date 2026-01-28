Golden Temple: मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में कूदा पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में सिख धर्म के सबसे पाक जगह गोल्डन टेंपल के पवित्र सरोवर में एक मुस्लिम लड़के ने के वजू बनाते वक्त कुल्ला किया था. यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले को लेकर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने टिप्पणी की है. भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया और इसे सिख धर्म की पवित्रता का उल्लंघन बताया. भट्टी ने कहा कि भारत में गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में एक मुस्लिम युवक का वजू करना पूरी तरह से गलत और किसी भी हालत में मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, और इसकी धार्मिक पवित्रता का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई किसी खास धर्म की परंपराओं से अनजान है, तो उसे ऐसी पवित्र जगहों पर नहीं जाना चाहिए.

अपने वीडियो में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कहा कि अगर ऐसी ही कोई हरकत किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल, मस्जिद या पवित्र जगह पर हुई होती, तो मुस्लिम समुदाय को भी वैसा ही दर्द और गुस्सा महसूस होता. उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करने की अपील की. ​​भट्टी ने यह भी कहा कि युवक की हरकतें न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं के भी खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम दूसरे धर्मों की पवित्र जगहों का अनादर करने की इजाजत नहीं देता है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली के रहने वाले सुभान रंगरेज़ 13 जनवरी को गोल्डन टेंपल गए थे. वहां उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दावा किया कि गुरुद्वारे में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. वीडियो में सुभान रंगरेज सरोवर के पास बैठे और हाथ-मुंह धोते हुए दिखे. इसी दौरान उन्होंने तालाब में कुल्ला कर दिया. यह वीडियो वायरल हो गया, जिससे काफी हंगामा हुआ और सिख समुदाय में गुस्सा फैल गया. लोगों ने माफी की मांग की और हालांकि आरोपी ने माफी मांग ली, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.

इस संगठन ने की निंदा

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और अमृतसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. तेरह दिन बाद 24 जनवरी को युवक और उसके एक साथी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निहंगों ने पकड़ लिया. उनकी बुरी तरह पिटाई की गई और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस दौरान, युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ दिखा.