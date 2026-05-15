तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मदरसा छात्र की बेरहमी से हत्या, शव देख सहम गए ग्रामीण

Rajasthan Madarsa Student Murder: राजस्थान के पाली जिले में एक 10 वर्षीय मदरसा छात्र के हत्या की खबर से अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. छात्र की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस घटना के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है.
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Pali Crime News Today in Hindi: राजस्थान के पाली जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
यह दिल दहला देने वाली घटना पाली जिले के सोजत इलाके के रामासनी सांदवान गांव की है. मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या के बाद गांव में डर, गुस्सा और बेचैनी का माहौल है. मृतक की पहचान 10 वर्षीय आरिफ खान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरिफ घर लौट रहा था, लेकिन वह गायब हो गया और फिर उसकी लाश तालाब किनारे जंगल में मिली.
हत्यारों ने मासूम का इतनी बेरहमी से हत्या की थी, उसका अंदाजा शव पर लगे घावों से देखा जा सकता है. इस घटना ने हर किसी की रूह कंपा दी. घटना के बाद गांव में तंत्र-मंत्र की चर्चा भी तेज हो गई है. कुछ लोगों का कहना है कि आरिफ खान की हत्या तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए की गई है.
बताया जा रहा है कि 10 साल का आरिफ खान मदरसे से पढ़कर घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वह लापता हो गया. परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. जब काफी तलाश के बाद भी आरिफ नहीं मिला तो परिजनों ने इसकी सूचना गांव वालों और रिश्तेदारों को दी. शाम होते-होते गांव के पास तालाब किनारे जंगल में बच्चे का शव मिला. शव खून से सना हुआ था और उसकी हालत बेहद खौफनाक थी.
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मासूम का हाथ और पैर लाल कपड़े से तीन जगह बंधा हुआ था. इसके बाद उसके मुंह में शर्ट ठूंस दी गई और फिर किसी धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना की क्रूरता देखकर गांव के लोग सहम गए. घटनास्थल से टूटी हुई मटकी, मौली और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मिली है.
इसी वजह से गांव में तंत्र-मंत्र से जुड़ी आशंकाओं की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि पुलिस अभी हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबूत जुटाने में लगी हुई है. पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि घटना को अंजाम देने वाला कोई जान पहचान वाला शख्स हो सकता है. इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देर रात पाली जिले की पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन भी मौके पर पहुंचीं और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस की फॉरेंसिक टीमें और खोजी कुत्तों की मदद से अहम सबूत जुटाए गए हैं. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.
फिलहाल पुलिस ने मासूम आरिफ के शव को सोजत के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना के बाद गांव में भारी तनाव है. आज प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत भी होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई और मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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