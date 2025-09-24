मस्जिद का मौलवी है या कोई शैतान; पढ़ने न आने पर बच्चे के साथ पार की क्रूरता की हद!

Panipat News: हरियाणा के पानीपत में एक मस्जिद के मौलवी ने 9 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है. मौलवी ने पहले बच्चे के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और चार घंटे तक उसे लाठियों से पीटा. बच्चे का कसूर बस इतना था कि वह एक दिन मस्जिद में तालीम के लिए नहीं आया था. मौलवी की इस क्रूरता को देखकर सभी अभिभावक हैरान हैं.

दरअसल, बच्चा मस्जिद से वापस घर नहीं लौटा तो उसी मां और मामा उसे ढूंढ़ने निकले. उन्होंने वहां दूसरे बच्चों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को उसका पता नहीं चला. परिवार मौलवी के दफ्तर गया तो देखा कि बच्चा बंधा हुआ एक करवट पड़ा है. उसके शरीर पर कई चोटें थीं. मौलवी मस्जिद से भाग गया था. बच्चे को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

बच्चे के पिता मोहम्मद अंसारी ने बताया कि वह एक ज़मींदार के यहां ट्रैक्टर चलाते हैं. सोमवार शाम को उन्हें घर से फ़ोन आया कि बच्चे की हालत बहुत गंभीर है और इमाम ने उसे मस्जिद में लाठियों से बुरी तरह पीटा है. सूचना मिलते ही वह तुरंत घर लौट आए. बच्चे की हालत देखकर वे उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले आए. 9 साल के बेटे ने अपने परिवार को बताया कि वह रविवार को पढ़ाई के लिए मस्जिद नहीं गया था. सोमवार को दोपहर 3 बजे जैसे ही वह मस्जिद पहुंचा, वहां मौजूद मौलवी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और पूछा कि वह पिछले दिन क्यों नहीं आया.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चे ने लगाया मौलवी पर संगीन इल्जाम

बच्चे ने अपने परिवार को बताया कि इमाम ने उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और शाम 7 बजे तक उसे बांधे रखा. इसके बाद, वह उसे लाठियों से पीटता रहा और उसके शरीर के कई हिस्सों पर वार करता रहा. पिता ने बताया कि बच्चा पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ता था और उसे 10 दिन पहले ही उसके गांव से यहां लाया गया था. वह पढ़ाई के लिए पासिन गांव की मस्जिद में जाता था. वह रोज़ दोपहर 3 बजे वहां जाता और शाम 5 बजे घर लौटता था, लेकिन सोमवार को वह तय समय पर नहीं लौटा.

डीएसपी ने क्या कहा?

डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि मौलवी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि बच्चा मदरसे नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे लाठियों से पीटा गया. लाठियां जल्द ही बरामद कर ली जाएंगी.