/Bihar News: जमानत या जेल! खान सर की किस्मत पर आज कोर्ट का आएगा अहम फैसला

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मौजूद खान सर ने'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' चलाने वाले रौशन आनंद पर गंभीर आरोप लगाया. खान सर ने दावा किया था कि रौशन आनंद के इशारे पर उनके कोचिंग पर हमला हुआ है. इस हमले में खान सर का एक गार्ड घायल हो गया था. इसके बाद जमकर बवाल हुआ. खान सर के दावे के बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि खान सर के बॉडीगार्ड फायरिंग कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद खान सर के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और खान सर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था.