/Bihar News: जमानत या जेल! खान सर की किस्मत पर आज कोर्ट का आएगा अहम फैसला

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Patna News: पटना के मशहूर कोचिंग टीचर फैसल खान उर्फ खान सर' की अग्रिम जमानत याचिका पर आज (10 जुलाई) एक अहम फैसला आने की उम्मीद है. पटना सिविल कोर्ट आज कोचिंग सेंटर चलाने वाले रोशन आनंद और खान सर के बीच चल रहे विवाद पर कोई बड़ा फैसला सुना सकती है. कोर्ट ने इस हफ़्ते की शुरुआत में मामले पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस फैसले से तय होगा कि खान सर को इस मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा मिलेगी या नहीं.
इस मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रूपेश देव की अदालत में हुई. खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड ने अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका दायर की है. बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी जो लगभग 40 मिनट तक चली, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका. इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई बुधवार के लिए तय की थी. बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
खान सर के वकील ने क्या दी दलील
खान सर के वकील रजत सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुई बहस कई अहम मुद्दों पर केंद्रित थी, जिसमें खान सर के एक बॉडीगार्ड के पास मौजूद हथियार का लाइसेंस भी शामिल था. उन्होंने कहा कि मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का दिन तय किया था. उन्होंने यह भी बताया कि जज ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर जल्द फैसला होना चाहिए.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मौजूद खान सर ने'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' चलाने वाले रौशन आनंद पर गंभीर आरोप लगाया. खान सर ने दावा किया था कि रौशन आनंद के इशारे पर उनके कोचिंग पर हमला हुआ है. इस हमले में खान सर का एक गार्ड घायल हो गया था. इसके बाद जमकर बवाल हुआ. खान सर के दावे के बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि खान सर के बॉडीगार्ड फायरिंग कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद खान सर के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और खान सर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था.