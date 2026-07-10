Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /Bihar News: जमानत या जेल! खान सर की किस्मत पर आज कोर्ट का आएगा अहम फैसला

Bihar News: जमानत या जेल! खान सर की किस्मत पर आज कोर्ट का आएगा अहम फैसला

Khan Sir News: पटना सिविल कोर्ट आज पटना के मशहूर खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की अग्रिम ज़मानत याचिका पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 10, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:57 AM IST
Bihar News: जमानत या जेल! खान सर की किस्मत पर आज कोर्ट का आएगा अहम फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लैंडस्लाइड से कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या कैंपों में तबाही; सुरक्षित ठिकानों की ओर पला
Bangladesh Landslide17 min ago
2
Jaishankar Gulf Tour40 min ago
3
Israel Air Strikes In Gaza1 hr ago
4
EU Slams Pak On Minority Girls Protection2 hrs ago
5
Uttar Pradesh newsJul 09