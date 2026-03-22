Bihar News: ईद के दिन पटना में 24 साल की जेबा की हत्या, सोनू यादव पर है आरोप

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में ईद के दिन मिसका टोली रोड की मार्केट गली में रहने वाली 24 वर्षीय जेबा खातून की रविवार देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और पीड़ित परिवार का दुख से बुरा हाल है. जेबा खातून के परिवार ने हत्या का आरोप उसके पति सोनू यादव (जिसका पहले नाम मोहम्मद सोनू था) पर लगाया है. परिवार के अनुसार, आरोपी मूल रूप से मुस्लिम समुदाय का था, लेकिन दिल्ली में काम करने के दौरान उसने अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर 'सोनू यादव' रख लिया था. इसके बाद उसने जेबा खातून से शादी कर ली और इस दंपति के दो बच्चे भी हैं.

परिवार का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू झगड़े होते रहते थे. छोटी-छोटी बातों पर बहस होना आम बात थी और समय के साथ ये झगड़े और बढ़ते गए. जेबा के भाई ने बताया कि उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और उन्हें पूरा शक है कि इस अपराध के पीछे उसके पति का ही हाथ है. इस घटना के बाद परिवार ने एक और गंभीर सवाल उठाया है. अगर आरोपी ने अपनी पहचान बदलने के लिए अपना नाम बदला था, तो यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने इस खास पहलू की गहन जांच की मांग की है कि विशेष रूप से यह कि वह इतने लंबे समय तक इस नई पहचान के साथ कैसे रह पाया.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

घटना की खबर मिलते ही बिहार पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने महिला की हत्या की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है और बताया है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है. हत्या से जुड़ा पूरा सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल, पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सबूत जुटा रही है. आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है. इस घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल बन गया है.