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Khan Sir पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज

Khan Sir News: पटना में कोचिंग सेंटर से जुड़े मारपीट और फायरिंग विवाद में खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पटना पुलिस ने कदमकुआं थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:04 PM IST

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Khan Sir पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज

Khan Sir News: पटना में कोचिंग सेंटर से जुड़े मारपीट और फायरिंग विवाद में मशहूर टीचर खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. खास बात यह है कि यह मुकदमा पुलिस की तरफ से ही दर्ज कराया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद खान सर ने कहा कि पुलिस FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए खान सर ने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि गार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और उनकी एजेंसी इस मामले की जांच करेगी.

पुलिस ने खान सर के अंगरक्षकों की गिरफ्तारी और पूछताछ के आधार पर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने हाल ही में खान सर से इस पूरे मामले में लंबी पूछताछ की थी. 04 जून को पटना पुलिस ने उनसे कई घंटों तक सवाल-जवाब किए. पुलिस आगे भी उनसे दोबारा पूछताछ कर सकती है. पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और घटना से जुड़े वायरल वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

खान सर के बॉडीगार्ड गिरफ्तार
बताया जा रहा है कि फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दोनों अंगरक्षकों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं. इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है. दोनों अंगरक्षकों के हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है. इस पूरे विवाद में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक समेत तीन अन्य लोग और खान सर के दो अंगरक्षक शामिल हैं. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है.

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क्या खान सर होंगे गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. वीडियो फुटेज, सोशल मीडिया क्लिप और मौके से मिले अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या खान सर को गिरफ़्तार किया जाएगा. अब तक पुलिस ने खान सर की गिरफ़्तारी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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