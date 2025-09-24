MP: 2 बीवी का कत्ल, 20 साल जेल, रिहा होते ही कब्रिस्तान पहुंचा अयूब; कब्र से की छेड़छाड़
Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां कब्रिस्तान से महिलाओं की कब्रों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई. अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:59 PM IST

Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा में एक कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्रों में छेड़छाड़ की खबर आई थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है.  पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडवा जिले के मुंडवारा गांव निवासी 50 साल के अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अहम सबूत उजागर किए हैं. उसने बताया कि उसने तीन महीने पहले दो अलग-अलग कब्रिस्तानों में इसी तरह की वारदातें की थीं. आरोपी जावर थाने में निगरानी में है और उस पर अपनी दो पत्नियों की हत्या सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने आज पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़ने वाला आरोपी जावर थाना क्षेत्र के मुंडवारा गांव का रहने वाला है. वह हाल ही में अपनी दो पत्नियों की हत्या के जुर्म में सजा काटकर इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था.

पुलिस ने बताया कि तीन महीने पहले भी इसी कब्रिस्तान और सिहारा गांव के कब्रिस्तान में कब्रों के साथ इसी तरह छेड़छाड़ की गई थी. तब मुस्लिम समुदाय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. दो दिन पहले खंडवा के एक कब्रिस्तान में दो खुली कब्रें मिलीं. हालांकि, इस बार आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इसके आधार पर पुलिस ने घटना की गहन जांच की और आरोपी अय्यूब को हरसूद के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि इंदौर जेल में रहते हुए उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए साथी कैदियों से तांत्रिक क्रियाएं सीखी थीं. इन क्रियाओं को करने के लिए उसने कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी और तांत्रिक अनुष्ठान किया. पुलिस ने बताया कि वह एक अपराधी था जिस पर जावर थाना पुलिस की निगरानी थी. उसने अपनी दोनों पत्नियों की हत्या की थी और उसका पालन-पोषण इंदौर सेंट्रल जेल में हुआ था. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई कर रही है.

Zee Salaam Web Desk

khandwa newsmp news

