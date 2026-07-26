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13 साल की बच्ची की बहादुरी से नाकाम हुई दरिंदगी, मुठभेड़ में दबोचे गए रेप की कोशिश करने वाले मुल्जिम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा में 13 साल की एक नाबालिग लड़की के अगवा करने के बाद रेप करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने दो मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान एक मुल्जिम एजाज के पैर में गोली लगी, जबकि दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए. पीड़िता की सूझबूझ और पुलिस की कार्रवाई से आरोपियों को पकड़ लिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:37 PM IST
13 साल की बच्ची की बहादुरी से नाकाम हुई दरिंदगी, मुठभेड़ में दबोचे गए रेप की कोशिश करने वाले मुल्जिम

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