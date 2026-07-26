/13 साल की बच्ची की बहादुरी से नाकाम हुई दरिंदगी, मुठभेड़ में दबोचे गए रेप की कोशिश करने वाले मुल्जिम

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान 13 साल की लड़की को अगवा कर रेप करने की कोशिश करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान एजाज नाम के एक मुल्जिम के पैर में गोली लगी है, तो वहीं दो पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं. बीते 24 जुलाई को बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग पीड़ित लड़की को अगवा कर रेप की कोशिश करने की घटना हुई थी. बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपने नानी के घर जाने के लिए निकली थी, तभी एक ई-रिक्शा चालक जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है अपने ई रिक्शा में नाबालिग लड़की को बैठा ले हुए जा रहा था.
इसके साथ ही संबंधित नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद नरेश ने अपने एक साथी एजाज को भी बुला लिया. देर शाम संबंधित नाबालिग लड़की को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां पर किशोरी को बंधक बनाकर के रेप करने की कोशिश की गई. शोर मचाने पर संबंधित नाबालिग लड़की का गला दबाने की कोशिश की गयी. इस दौरान संबंधित नाबालिग लड़की एजाज के हाथ में दांत काटकर भागते हुए एक ढाबे में पहुंची और वहां से इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई.
पुलिस ने इस घटना से जुड़े दोनों मुल्जिमों की तलाश में लगी हुई थी. आज पुलिस और एसओजी की टीम को जानकारी मिली कि दोनों मुल्जिम जंगल की तरफ देखे गए हैं, जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो एजाज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. इस मुठभेड़ में एजाज के पैर में गोली लगी. वहीं, दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.