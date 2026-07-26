/13 साल की बच्ची की बहादुरी से नाकाम हुई दरिंदगी, मुठभेड़ में दबोचे गए रेप की कोशिश करने वाले मुल्जिम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान 13 साल की लड़की को अगवा कर रेप करने की कोशिश करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान एजाज नाम के एक मुल्जिम के पैर में गोली लगी है, तो वहीं दो पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं. बीते 24 जुलाई को बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग पीड़ित लड़की को अगवा कर रेप की कोशिश करने की घटना हुई थी. बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपने नानी के घर जाने के लिए निकली थी, तभी एक ई-रिक्शा चालक जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है अपने ई रिक्शा में नाबालिग लड़की को बैठा ले हुए जा रहा था.