ग्रेटर नोएडा: नाबालिगों पर शावेज ने क्या था चाकू से हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Noida Crime News: गौतमबुद्धनगर के दादरी थाना क्षेत्र में दो नाबालिगों पर चाकू से शावेज ने हमला किया था. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Noida Crime News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर के दादरी थाना क्षेत्र में दो नाबालिगों पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई, जबकि आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, यह मामला 26 अक्टूबर 2025 का है जब थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने शिकायत दी थी कि मोहल्ले के ही युवक शावेज पुत्र राजुद्दीन ने उसके दो बेटों, जिनकी उम्र 17 और 16 साल है, उसपर चाकू से जानलेवा हमला किया. सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. थाना प्रभारी दादरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसने लगातार दबिशें दीं.
पुलिस टीम ने सोमवार को लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना की मदद से कटहेरा रोड तिराहा के पास से 19 साल के आरोपी शावेज को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार किया और पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी मोहल्ला मेवातियान, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर का निवासी बताया गया है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
थाना दादरी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों में भय उत्पन्न करने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि हमले की वजह क्या थी और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे. फिलहाल आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और आगे की कानूनी कार्यवाही प्रचलित है. पुलिस ने कहा है कि नाबालिगों के खिलाफ हिंसक अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
इनपुट-आईएएनएस