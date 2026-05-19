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प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी पर सख्त एक्शन; दुकान सील, अवैध अतिक्रमण पर भी चला बुलडोजर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के  प्रतापगढ़ में नाबालिग युवती से कथित दुष्कर्म के आरोपी गुलजार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. दुकान सील करने और अतिक्रमण हटाने के साथ आरोपी को जेल भेज दिया गया. इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस गाड़ी में घुसकर आरोपी पर हमला करने की कोशिश की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 19, 2026, 09:01 PM IST

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प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी पर सख्त एक्शन; दुकान सील, अवैध अतिक्रमण पर भी चला बुलडोजर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली के एक कस्बे में गुलजार नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक नाबालिग हिंदू युवती से बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी गुलजार की दुकान को सील कर दिया है और दुकान के बाहर कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है. पुलिस ने दुकान के सामने लगे टीनशेड को ध्वस्त कर दिया. वहीं, इस मामले में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया. 

दरअसल, आज मंगलवार (19 मई) को पुलिस ने आरोपी गुलजार को जेल भेजा. इस दौरान बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आरोपी गुलजार को पुलिस की गाड़ी से बाहर निकालकर पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच-बचाव किया और मामले को कंट्रोल किया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में घुसकर गुलजार पर हमला भी किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

पीड़िता की माँ ने आरोपी गुलजार पर आरोप लगाया कि उसने नाबालिग युवती को किडनैप करके बलात्कार किया. पीड़िता की मां ने गुलजार पर नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करके पीड़िता को दिल्ली में बेचने का आरोप लगाया. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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