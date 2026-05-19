प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी पर सख्त एक्शन; दुकान सील, अवैध अतिक्रमण पर भी चला बुलडोजर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली के एक कस्बे में गुलजार नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक नाबालिग हिंदू युवती से बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी गुलजार की दुकान को सील कर दिया है और दुकान के बाहर कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है. पुलिस ने दुकान के सामने लगे टीनशेड को ध्वस्त कर दिया. वहीं, इस मामले में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया.

दरअसल, आज मंगलवार (19 मई) को पुलिस ने आरोपी गुलजार को जेल भेजा. इस दौरान बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आरोपी गुलजार को पुलिस की गाड़ी से बाहर निकालकर पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच-बचाव किया और मामले को कंट्रोल किया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में घुसकर गुलजार पर हमला भी किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

पीड़िता की माँ ने आरोपी गुलजार पर आरोप लगाया कि उसने नाबालिग युवती को किडनैप करके बलात्कार किया. पीड़िता की मां ने गुलजार पर नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करके पीड़िता को दिल्ली में बेचने का आरोप लगाया.

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